Catania si candida a Capitale Italiana della Cultura 2028 e lo fa con un progetto che mette al centro la partecipazione attiva dei cittadini. L’Amministrazione comunale ha avviato un percorso aperto e condiviso per raccogliere idee, proposte e visioni per valorizzare al meglio il ricco patrimonio culturale della città, proiettandolo verso un futuro di sviluppo sostenibile e inclusivo. L’obiettivo è ambizioso ma chiaro: costruire un dossier solido, rappresentativo dell’identità del territorio, capace di accendere energie nuove e rendere la cultura un motore di coesione sociale ed economica.

“Catania 2028 – Spazio in Comune”: uno sportello per ascoltare la città

A partire da oggi, lunedì 14 luglio, sarà attivo presso il Palazzo della Cultura lo sportello “Catania 2028 – Spazio in Comune”. Si tratta di un punto di riferimento aperto alla cittadinanza, dove sarà possibile prendere appuntamento per ricevere informazioni, dialogare con il gruppo di lavoro incaricato e contribuire direttamente con idee e suggerimenti. Lo sportello rappresenta il primo passo concreto della candidatura, che prevede una fase di ascolto e co-progettazione strutturata su più livelli, che mira a coinvolgere non solo le istituzioni e gli operatori culturali, ma anche i cittadini, le associazioni e le imprese del territorio.

Laboratori, idee e condivisioni

Il 23 luglio si terrà un laboratorio di co-progettazione articolato in tavoli di lavoro tematici aperti pensati appositamente per raccogliere contributi da chi ogni giorno vive e opera cultura a Catania. L’incontro sarà aperto a tutti gli interessati, singoli cittadini, enti, associazioni, che potranno registrarsi online e partecipare attivamente alla definizione dei contenuti del progetto.

Parallelamente sarà lanciata anche la call for ideas “Un Futuro da Creare Insieme”, con l’intento di raccogliere idee innovative e proposte progettuali da inserire nella programmazione culturale della candidatura.

Per chi desiderasse ricevere maggiori informazioni e contatti, è possibile scrivere all’indirizzo: catania2028@comune.catania.it

Catania Capitale della Cultura: un processo partecipativo verso settembre

L’idea del percorso partecipativo non si esaurisce solo nei primi incontri: infatti, sono già previste nuove tappe nelle prossime settimane, con ulteriori momenti di confronto pubblico e iniziative diffuse per coinvolgere la comunità. Tutto questo porterà alla redazione del dossier di candidatura, che sarà presentato ufficialmente entro la fine di settembre.