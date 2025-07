Meteo Sicilia: L’estate entra nel vivo in Sicilia con un fine settimana all’insegna del sole, del caldo intenso e di qualche fenomeno instabile nelle aree interne. Secondo le previsioni meteo, l’anticiclone subtropicale “Pluto” raggiungerà la massima potenza tra venerdì e domenica, garantendo giornate spesso serene, temperature elevate e mari ideali per chi vuole godersi la costa. Tuttavia, non mancheranno occasionali rovesci pomeridiani nelle zone montuose, tipici del clima estivo mediterraneo.

Venerdì 5 luglio

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili e tipicamente estive in tutta la Sicilia. L’anticiclone subtropicale Pluto raggiungerà il suo apice, portando cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Le temperature massime oscilleranno tra i 31 e i 34 gradi, mentre le minime notturne manterranno valori tropicali, difficilmente inferiori ai 23-25°C, specie lungo la costa.

Attenzione però alle zone interne e montuose, dove durante il pomeriggio potranno svilupparsi locali temporali di calore, anche se di breve durata. Il mare sarà caldo e calmo, con condizioni ideali per balneazione e attività nautiche.

Meteo Sicilia: Sabato 6 luglio

Anche sabato il meteo in Sicilia sarà favorevole, con il dominio dell’alta pressione che continua a mantenere condizioni stabili. Il cielo sarà poco o irregolarmente nuvoloso, con addensamenti più marcati durante le ore centrali della giornata, specie nelle aree montane come Nebrodi, Madonie e monti Iblei, dove potranno verificarsi rovesci o brevi temporali pomeridiani.

Le temperature rimarranno su valori simili a quelli di venerdì: tra i 30 e i 34 gradi nelle ore diurne e minime sempre superiori ai 22 gradi. Il mare si manterrà calmo e caldo, con venti deboli o moderati, prevalentemente occidentali.

Meteo Sicilia: Domenica 7 luglio

La domenica si conferma soleggiata e stabile sulla maggior parte del territorio regionale. Le previsioni meteo per la Sicilia indicano cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le province costiere, con temperature in lieve aumento nei settori interni.

Le massime previste toccano i 34°C a Caltanissetta e Siracusa, mentre a Catania, Agrigento, Ragusa e Messina si registreranno valori intorno ai 32-33°C. Il caldo sarà più contenuto a Palermo e Trapani, dove le brezze marine contribuiranno a mantenere i termometri sui 30°C. Le minime saranno elevate ovunque, con notti tropicali.