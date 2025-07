Tragedia nelle campagne di Lentini, in contrada Serravalle, dove un uomo di 58 anni, originario di Palagonia, è stato ritrovato senza vita nelle prime ore della mattina. A dare l’allarme sono stati alcuni proprietari terrieri della zona, che si sono imbattuti nel corpo dell’uomo disteso a terra tra gli uliveti. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, l’uomo – un agricoltore in pensione – si era recato nel suo appezzamento per alcuni lavori agricoli, ma potrebbe essere stato stroncato da un malore, probabilmente causato dalle elevate temperature registrate nella giornata di ieri.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, insieme al medico legale incaricato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto l’ispezione cadaverica per chiarire le cause esatte del decesso. Le indagini sono tuttora in corso, ma si ipotizza che il 58enne sia stato colto da un improvviso malessere sotto il sole, senza riuscire a chiedere aiuto. L’episodio riaccende l’attenzione sui rischi legati all’esposizione al caldo estremo, soprattutto per chi svolge attività fisiche all’aperto durante le ore centrali della giornata.