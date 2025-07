Conto alla rovescia per la 26ª edizione della Cronoscalata Giarre Montesalice Milo – Memorial Isidoro Di Grazia, in programma dal 4 al 6 luglio 2025. L’attesa è alle stelle per uno degli eventi più amati del motorsport siciliano, che coinvolgerà 170 piloti impegnati nel tradizionale tracciato che sale da Giarre a Milo, attraversando anche Santa Venerina. La manifestazione, organizzata dall’Automobile Club Acireale e dalla Scuderia Giarre Corse, è valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna Zona Sud, il Campionato Siciliano e il Campionato Italiano Bicilindriche, ed è parte integrante del Trofeo dell’Etna, insieme alle gare Catania-Etna e Linguaglossa-Piano Provenzana.

Grandi nomi in gara e attesa per i talenti locali

Anche quest’anno la Cronoscalata Giarre Montesalice Milo 2025 vedrà al via protagonisti di rilievo del panorama nazionale: tra questi Franco Caruso, Samuele Cassibba e Luigi Fazzino, pronti a infiammare la competizione. Riflettori puntati anche sui talenti locali come Michele Puglisi, tra i più attesi dal pubblico per le sue performance recenti, Concetto Maria La Spina e Orazio Maccarrone, quest’ultimo anche promotore dell’evento. Le verifiche tecniche e sportive si svolgeranno venerdì 4 luglio a Milo, nel cuore della città, già animata dalla passione dei fan.

Dirette streaming, maxischermi e sicurezza al primo posto

Le prove ufficiali si terranno sabato 5 luglio dalle 8:30, mentre la gara vera e propria partirà domenica 6 luglio, sempre alle 8:30. Per permettere al pubblico di seguire ogni curva e ogni sorpasso, l’evento sarà trasmesso in diretta streaming su YouTube (Naxos Pro Racing) e, solo domenica, in diretta TV su Etna Channel (canale 199). Anche quest’anno, per motivi di sicurezza, la gara si svolgerà senza pubblico lungo il tracciato, ma due maxischermi installati a Milo, in zona partenza e arrivo, garantiranno un’esperienza immersiva e sicura per tutti gli appassionati.