Bonus mamme lavoratrici 2025: È stato pubblicato il decreto che rende operativo il Bonus mamme lavoratrici 2025, l’incentivo economico annunciato dalla ministra del Lavoro Marina Calderone. Il bonus sarà erogato nel mese di dicembre 2025 dall’INPS, in un’unica soluzione, e potrà arrivare fino a un massimo di 480 euro netti. L’iniziativa punta a sostenere le madri lavoratrici con figli minorenni, valorizzando il ruolo della maternità nel mondo del lavoro.

Bonus mamme lavoratrici 2025

Il bonus consiste in 40 euro al mese per ogni mese lavorato nel corso del 2025, con importo proporzionale alla durata effettiva dell’attività lavorativa svolta. L’importo, esentasse e non rilevante ai fini ISEE, sarà calcolato sulla base dei mesi effettivamente lavorati, anche se parzialmente. Il pagamento sarà effettuato con la mensilità di dicembre, direttamente dal datore di lavoro per le dipendenti, su indicazione dell’INPS, oppure attraverso modalità specifiche per le lavoratrici autonome. Il contributo rappresenta un intervento concreto per ridurre il divario tra maternità e occupazione femminile.

Requisiti per ottenere il Bonus mamme lavoratrici 2025: chi ne ha diritto

Il Bonus mamme lavoratrici 2025 è destinato a due categorie principali di beneficiarie. La prima include le lavoratrici (dipendenti o autonome, escluse le lavoratrici domestiche) con due figli, a condizione che il più piccolo non abbia ancora compiuto dieci anni nel corso dell’anno. La seconda categoria comprende le lavoratrici con tre o più figli, che non abbiano un contratto a tempo indeterminato e il cui figlio più piccolo non abbia superato i diciotto anni.

In particolare, le madri con due figli possono avere qualsiasi tipo di contratto, anche a tempo indeterminato, mentre per quelle con tre o più figli è richiesta una condizione più restrittiva: devono essere lavoratrici autonome o dipendenti a tempo determinato. In entrambi i casi, il diritto al bonus si interrompe nel mese in cui il figlio più piccolo raggiunge il limite di età previsto. Se, ad esempio, una madre con due figli ha il più piccolo che compie dieci anni a luglio, riceverà il bonus solo per i primi sei mesi dell’anno, per un totale di 240 euro.

Come funziona l’erogazione e quali sono gli importi previsti

Il valore del Bonus mamme lavoratrici 2025 dipende esclusivamente dal numero di mesi lavorati nell’anno. L’importo massimo è fissato a 480 euro netti per chi ha lavorato in modo continuativo da gennaio a dicembre 2025. Chi ha lavorato solo per alcuni mesi riceverà un importo proporzionale, sempre pari a 40 euro per ciascun mese o frazione di mese in cui è stato attivo un contratto lavorativo, sia subordinato che autonomo.

L’erogazione del bonus avverrà a dicembre 2025, con un’unica soluzione accreditata direttamente dalla pubblica amministrazione. L’INPS sarà responsabile della gestione operativa del contributo e fornirà istruzioni dettagliate nelle prossime settimane, anche per quanto riguarda eventuali dichiarazioni da presentare o controlli sui requisiti. L’obiettivo del governo è fornire un aiuto tangibile a chi concilia ogni giorno lavoro e famiglia, contribuendo a migliorare il tasso di occupazione femminile e a sostenere la natalità.