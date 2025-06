Come annunciato dal Decano dei professori ordinari dell’Università di Catania, il professor Biagio Ricceri, nella giornata di oggi, lunedì 23 giugno 2025, si apriranno i seggi per il primo turno delle elezioni per il rettore o la rettrice dell’Università di Catania per il sessennio 2025-2031.

A votare saranno chiamati 1.355 docenti, 1.146 dipendenti del personale tecnico-amministrativo, il cui voto ponderato equivale a 271 voti pieni, e 93 studenti, rappresentanti eletti nel Senato accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nelle Commissioni paritetiche dipartimentali. Si ricorda che per essere eletti al primo turno, così come ai successivi due (previsti rispettivamente per il 26 e il 30 giugno), è necessario raggiungere un quorum di 860 preferenze.

Se nessun candidato raggiungerà il quorum, è previsto un eventuale ballottaggio tra i due più votati, che si terrà il 3 luglio 2025.

I candidati per la carica di rettore Unict

Quest’anno i candidati in corsa per la carica di rettore dell’Università di Catania sono: