Saldi estivi 2025: L’edizione dei saldi estivi 2025 inizierà in maniera uniforme su gran parte del territorio nazionale. La data ufficiale di avvio è fissata per sabato 5 luglio, una scelta condivisa da numerose regioni tra cui Lazio, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, Piemonte, Sardegna, Veneto e anche Liguria, che ha fissato il termine al 18 agosto.

In Sicilia, la conferma ufficiale deve ancora arrivare, ma le previsioni parlano di un allineamento alla data nazionale del 5 luglio, con una durata più lunga rispetto ad altre regioni.

Durata estesa in Sicilia: saldi fino al 15 settembre

A differenza delle altre regioni, dove la durata prevista è di 60 giorni (fino al 3 settembre), in Sicilia i saldi si protrarranno fino al 15 settembre 2025. Un’occasione in più per i consumatori siciliani, che avranno più tempo per approfittare delle offerte estive.

Regole regionali: vietate le promozioni prima dei saldi estivi 2025

Come stabilito dalle normative regionali sul commercio, è vietato effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi. Questa regola vale per tutte le regioni italiane, inclusi gli outlet, e mira a garantire trasparenza e correttezza nei confronti dei consumatori, impedendo pubblicità ingannevoli o sconti anticipati.

Le raccomandazioni di Confcommercio per acquisti sicuri

Confcommercio invita i consumatori a prestare attenzione durante il periodo dei saldi. Le principali raccomandazioni includono:

Verificare il prezzo iniziale prima dello sconto

Controllare le percentuali di sconto applicate

Conservare sempre lo scontrino, fondamentale per eventuali cambi o reclami

Federico Pieragnoli, direttore generale di Confcommercio Livorno, sottolinea come i saldi rappresentino ancora oggi “un’importante opportunità per i clienti e un passaggio strategico per il commercio al dettaglio”.

Saldi estivi 2025: un’estate di occasioni per tutti

I saldi estivi 2025 si prospettano omogenei nella data di partenza ma con alcune differenze nelle scadenze regionali. In Sicilia, i consumatori avranno tempo fino al 15 settembre per cogliere le occasioni, sempre nel rispetto delle regole regionali.