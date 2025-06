Prestigioso incarico per il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania, ingegnere Antonio Leonardi, recentemente designato come componente della Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La nomina, formalizzata con il Decreto del Ministro del Lavoro n. 69 del 21 maggio 2025, è avvenuta su proposta dell’Assessore regionale della Salute, Daniela Faraoni, e accolta dalla Conferenza delle Regioni – Commissione Salute. Si tratta di un riconoscimento di grande rilievo, che valorizza l’esperienza e le competenze maturate sul campo dal professionista siciliano e rafforza la presenza della Regione Siciliana nei contesti tecnici di rilievo nazionale.

Un ruolo strategico per rafforzare le politiche di prevenzione

“La partecipazione della Regione Siciliana a organi nazionali tecnici – ha dichiarato l’assessore Faraoni – rappresenta un tassello essenziale per consolidare le politiche di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, su cui stiamo lavorando con impegno. La presenza di un nostro rappresentante come l’ingegner Leonardi offre l’opportunità di portare un contributo tecnico qualificato all’interno della Commissione, contribuendo anche alla promozione delle professionalità del nostro territorio”.

La Commissione per gli Interpelli, prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 81/2008, ha il compito di fornire risposte ufficiali a quesiti interpretativi di carattere generale riguardanti la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, fornendo così indirizzi utili anche per le attività di vigilanza e controllo da parte degli enti competenti.

Orgoglio per l’Asp di Catania e per tutta la Sicilia

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio, che ha sottolineato il valore professionale del direttore Leonardi e l’importanza di questa nomina per l’intero Dipartimento di Prevenzione: “La sua partecipazione alla Commissione nazionale è motivo di orgoglio per la nostra azienda e costituisce un’opportunità concreta per contribuire in modo ancora più incisivo alla missione del Dipartimento, a tutela della salute collettiva e della sicurezza dei lavoratori”. La nuova Commissione, che resterà in carica per un quinquennio, è composta da rappresentanti di alto profilo provenienti dal Ministero del Lavoro, dal Ministero della Salute e dalle Regioni e Province autonome. L’ingresso di Leonardi conferma il crescente ruolo della Sicilia nel panorama nazionale della prevenzione e della sicurezza.