Per permettere il regolare svolgimento della cerimonia per il 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, in programma giovedì 5 giugno in piazza Franco Battiato (già piazza Nettuno), l’Ufficio Traffico Urbano e Mobilità, su richiesta dell’Arma dei Carabinieri, ha disposto un provvedimento temporaneo sulla viabilità.

I divieti di transito

Nello specifico, con validità dalle ore 14:00 alle ore 21:00, o comunque fino al termine delle necessità legate all’evento nella giornata di giovedì 5 giugno, saranno attuate le seguenti modifiche temporanee alla circolazione, eccetto residenti:

Viale Artale Alagona , nel tratto compreso tra piazza Mancini Battaglia e piazza Nettuno;

Via Anfuso , da via Porto Ulisse fino a viale Artale Alagona;

Via del Rotolo , dalla rotatoria Sant’Agata al Rotolo fino a piazza Nettuno (con esclusione dei veicoli diretti al supermercato e alle attività commerciali presenti nella zona);

Piazza Nettuno ;

Viale Ruggero di Lauria, nel tratto tra la bretella di collegamento direttrice est-ovest e piazza Nettuno.

Divieto di sosta con rimozioni forzata

Sarà vietata la sosta a tutti i veicoli (fatta eccezione per quelli in uso alle forze dell’ordine), con possibilità di rimozione coatta, nelle seguenti aree: