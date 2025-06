Si amplia l’offerta del Poliambulatorio Medisan, punto di riferimento della sanità a Catania e in Sicilia da molti anni. Sabato 7 giugno, a partire dalle 18, durante l’evento annuale “Sinergia Medica”, il convegno organizzato dai fondatori Cristian Fioriglio e Francesca Mirisciotti per discutere delle evoluzioni nel settore sanitario, sarà inaugurato il primo centro di Day Surgery in Sicilia.

La serata sarà condotta da Cristiano Di Stefano e prevede la consegna di targhe di merito ai medici dei settori pubblico e privato, come riconoscimento per la loro dedizione e professionalità. Si tratta di un’opportunità speciale per conoscere le innovazioni che stanno trasformando il mondo della sanità e per celebrare l’eccellenza di Catania nei campi della medicina e della tecnologia. L’iniziativa è patrocinata dall’Assemblea Regionale Siciliana, dal Comune di Catania, dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Catania e dall’Ordine Regionale dei Biologi.

La nuova struttura e le funzioni dell’app

Questa struttura all’avanguardia permetterà di eseguire interventi chirurgici in anestesia generale per tutte le principali specialità, inclusa la chirurgia pediatrica. Il polo si distingue per la capacità di effettuare operazioni che non richiedono degenze superiori a 24 ore, offrendo così un’assistenza veloce e moderna in ambienti confortevoli e di alto livello. Durante la stessa giornata sarà inoltre presentata per la prima volta “APPosto!”, una nuova app mobile ideata dal dottor Fioriglio, disponibile sia per Android che per iOS.

L’app consentirà ai pazienti di prenotare qualsiasi tipo di prestazione sanitaria, scegliendo sia la sede che l’orario preferito. Grazie a un sistema di intelligenza artificiale integrato, “APPosto!” guiderà gli utenti verso la prenotazione più adatta, basandosi sui sintomi inseriti nell’app, rendendo così il percorso di cura più semplice e personalizzato. La piattaforma offrirà anche la possibilità di effettuare visite mediche virtuali da remoto, garantendo un servizio completo e innovativo. Tra le novità più importanti c’è la funzione per richiedere, con un semplice clic, un pronto soccorso privato a domicilio, con l’opzione di scegliere tra medico o infermiere che interverranno direttamente a casa, assicurando tempestività e comfort.