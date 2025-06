Boom di passeggeri per l’aeroporto di Catania! Riuscendo sia a superare quello di Milano Linate che ad aggiudicarsi il quarto posto in Italia. A confermarlo i dati ufficiali di Assaeroporti relativi ai primi quattro mesi del 2025.

La classifica generale

Di seguito tutti i dati ufficiali di Assaeroporti per il periodo gennaio-aprile 2025:

Roma Fiumicino – 14.754.540 passeggeri (+8,5%),

Milano Malpensa – 9.123.020 (+12,7%),

Bergamo Orio al Serio – 5.019.606 (-4,2%),

Catania Fontanarossa – 3.384.662 (+2,1%),

Milano Linate – 3.333.470 (+2,6%),

Napoli Capodichino – 3.289.568 (+2,6%),

Venezia Marco Polo – 3.236.822 (+2,8%),

Bologna Marconi – 3.160.641 (+7,8%).

Grazie alla sua posizione strategica, ai collegamenti sempre più estesi e a una domanda in aumento durante tutto l’anno, Catania si afferma come un hub essenziale per il trasporto aereo in Italia.

Questi risultati rappresentano un chiaro segnale della ripresa del turismo e del crescente dinamismo dell’aeroporto di Catania, che rimane un punto di riferimento importante per i viaggiatori sia locali che internazionali. Con l’aumento del traffico aereo, la Sicilia conferma il suo ruolo di meta sempre più apprezzata per il turismo.

Il mese e le tratte più trafficate

Il mese più trafficato pe l’aeroporto di Catania è stato sicuramente il mese di aprile, il quale ha registrato un aumento del 2,7% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. In totale, sono transitati 1.100.685 viaggiatori, superando i 1.071.178 di aprile 2024. Inoltre il giorno con il maggior numero di passeggeri è stato sabato 19 aprile, quando l’aeroporto ha registrato un picco di 42.958 transiti.

Le rotte nazionali più trafficate da Catania sono state quelle verso le principali città italiane. In cima alla lista c’è Roma Fiumicino, con 164.919 passeggeri, seguita da Milano Malpensa con 93.342 e Bologna con 51.282. Questi dati confermano come ogni anno Catania si affermi sempre di più come un importante punto di collegamento tra il Sud Italia e le grandi città del Paese. Anche le tratte internazionali mostrano numeri significativi, con Malta al primo posto con 30.563 passeggeri, seguita da Monaco di Baviera con 26.633 e Londra Gatwick con 25.602 viaggiatori.