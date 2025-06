Nuove competenze professionali si aggiungono al dipartimento di prevenzione veterinaria dell’Asp di Catania! Si tratta del primo tecnico veterinario, la prima figura di questo genere impiegata nella sanità pubblica veterinaria siciliana. Questa figura professionale, fino a oggi assente negli organici delle aziende sanitarie, è stata recentemente riconosciuta a livello nazionale nel contratto collettivo nazionale delle libere professioni, sottoscritto tra Confprofessioni e il Ministero del Lavoro.

Il nuovo ingresso

L’incarico libero professionale è stato assegnato a seguito di un apposito avviso pubblico, nell’ambito del progetto previsto dal piano sanitario nazionale “Monitoraggio della Leishmaniosi in Sicilia” (PSN 2021 – LP.4 PP9), rappresentando un significativo passo avanti in termini di innovazione organizzativa per la prevenzione e la tutela della salute animale.

“Il piano sanitario nazionale si conferma ancora una volta una leva strategica di innovazione e miglioramento dei servizi – dichiara il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio -. Questa iniziativa nasce, infatti, da un’opportunità concreta offerta dal progetto PSN, che abbiamo saputo interpretare con prontezza e visione. L’inserimento di profili professionali emergenti, come il Tecnico Veterinario, dimostra la nostra capacità di adeguare l’organizzazione ai bisogni reali del territorio, valorizzando nuove competenze. Si tratta di un contributo significativo sia per l’efficienza del servizio pubblico, sia per il mercato del lavoro, creando spazi professionali qualificati all’interno del sistema sanitario”.

L’ambulatorio e le prestazioni mediche

La nuova risorsa opererà presso l’ambulatorio veterinario pubblico di Nesima, situato in via Padre Angelo Secchi 10, dove collaborerà quotidianamente con i medici veterinari dell’Asp di Catania nelle attività sanitarie rivolte ai Comuni della zona, con particolare attenzione alla prevenzione, al controllo e al monitoraggio della leishmaniosi canina. Oltre a occuparsi delle attività previste dal piano regionale di monitoraggio della leishmaniosi in Sicilia, il tecnico veterinario svolgerà anche funzioni di supporto diretto all’attività clinica e chirurgica, tra cui: assistenza durante visite mediche, terapie e interventi chirurgici. E ancora gestione degli animali nelle fasi pre e post-operatorie, preparazione del materiale sanitario, inserimento e aggiornamento dei dati clinici nel Sistema Informativo Nazionale Animali da Compagnia (SINAC).