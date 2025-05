La notizia del tragico decesso, avvenuto nella mattinata di lunedì 19 maggio 2025 a seguito di un grave incidente avvenuto lungo la circonvallazione di Catania , ha profondamente scosso l’intera comunità universitaria.

Valentina Barbagallo e il tragico incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la dottoressa Barbagallo era in viaggio verso il proprio luogo di lavoro quando, lungo un tratto della circonvallazione ovest di Catania, lo scooter su cui viaggiava è rimasto coinvolto in una violenta collisione con un altro mezzo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la dottoressa Barbagallo non è stato possibile fare nulla.

Figura stimata e apprezzata in ambito accademico e istituzionale, Valentina Barbagallo ha rappresentato per molti anni un punto di riferimento essenziale nell’ambito delle relazioni internazionali dell’Ateneo. La sua attività, sempre svolta con dedizione, competenza e spirito di servizio, ha contribuito in modo significativo al rafforzamento del profilo internazionale dell’Università di Catania. Colleghi e collaboratori ne ricordano con affetto l’umanità, la disponibilità e la profonda passione per il proprio lavoro.

In una nota ufficiale, il rettore Francesco Priolo ha voluto esprimere il sentimento di vicinanza e dolore di tutta l’istituzione: “l’intero Ateneo si stringe attorno ai familiari, ai colleghi e agli amici della dottoressa Barbagallo in questo momento di grande sofferenza. Il suo ricordo rimarrà vivo in tutti noi. Valentina era stimata e benvoluta per la sua professionalità e per il suo spirito collaborativo, doti che hanno lasciato un segno profondo. Mancherà moltissimo, sia come collega che come persona”.

L’Università di Catania rivolge alla famiglia della dottoressa Barbagallo le più sentite condoglianze, unendosi con rispetto al dolore di quanti le hanno voluto bene.