L’Assessorato regionale alle Attività produttive ha annunciato la riprogrammazione dei fondi destinati al Bonus Energia, stanziando 12,5 milioni di euro attraverso le risorse del POC Sicilia. A beneficiarne saranno oltre 450 imprese siciliane che avevano già presentato domanda ma che erano rimaste in attesa a causa della mancanza di fondi disponibili.

Alla dotazione principale si aggiunge una ulteriore integrazione di 1,2 milioni di euro, finalizzata a sostenere anche più di 500 imprese di dimensioni minori, che riceveranno il contributo previsto.

Un aiuto concreto in un periodo difficile

L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha spiegato le finalità della misura:

“Il Bonus Energia è stato pensato per accompagnare le imprese siciliane in un momento complesso, segnato dagli effetti economici della pandemia e dall’aumento dei costi energetici dovuto al conflitto in Ucraina”.

Tamajo ha sottolineato che si tratta di un intervento concreto per restituire liquidità e fiducia al tessuto produttivo dell’isola, completando un percorso atteso da tempo dal mondo delle imprese.

Un impegno mantenuto

Secondo l’assessore, il governo regionale guidato da Renato Schifani ha voluto dare un chiaro segnale di vicinanza:

“Era nostro dovere dare seguito agli impegni presi e non lasciare indietro nessuno. Abbiamo lavorato con serietà e responsabilità per trovare le risorse e sbloccare una situazione che pesava su centinaia di realtà produttive”.

Tamajo ha sottolineato che l’iniziativa rappresenta una risposta concreta per dare liquidità e fiducia al sistema produttivo dell’Isola, e ha ribadito l’impegno del governo regionale a non lasciare indietro nessuna realtà imprenditoriale.

Un segnale concreto alle imprese

Secondo l’assessore, lo sblocco dei fondi è frutto di un lavoro attento e responsabile da parte della Regione per sostenere l’economia reale e rafforzare il tessuto produttivo della Sicilia.

“Le aziende siciliane non chiedono assistenza, ma opportunità. Noi stiamo lavorando per creare le condizioni affinché possano continuare a investire, a creare lavoro, a generare valore. Dalla crisi si esce con il coraggio, ma anche con il sostegno delle istituzioni”.

L’azione si inserisce nel più ampio impegno del governo Schifani per accompagnare la ripresa del tessuto economico isolano, in un contesto ancora fragile ma in evoluzione.