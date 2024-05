Aziende truffate con false forniture: arresti anche a Catania

Arrestate otto persone indagate per associazione a delinquere, ricettazione e bancarotta fraudolenta a danno di aziende.

In seguito alle ordinanze cautelari emesse dal Gip del tribunale di Savona, i carabinieri hanno attuato delle ordinanze cautelari su 9 persone nell’ambito dell’operazione “Affari Tuoi”. Gli indagati sono accusati di reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe a danno di aziende, ricettazione e bancarotta fraudolenta.

Questo rappresenta l’ultimo capitolo dell’indagine che ha coinvolto diverse province italiane, da Milano a Catania, partita lo scorso ottobre in seguito ad un blitz effettuato in un capannone di Villanova d’Albenga in cui i carabinieri hanno ritrovato circa 55 tonnellate di merce dal valore di 230 mila euro, ricavati dalle truffe. Dalle indagini è emerso che le truffe in questione erano state commesse da un’organizzazione criminale tra maggio 2023 e maggio 2024 ai danni di numerose aziende.

Il modus operandi degli indagati, una volta commesso l’illecito, consisteva nel rilevare e prendere il comando di queste società per trasformarle in società di rivendita di prodotti edili, alimentari e tecnologici. Per poter continuare a svolgere le truffe, gli indagati depositavano falsi bilanci in modo da aumentare il capitale sociale e attirare un numero sempre maggiore di aziende fornitrici. Queste società, una dopo l’altra, finivano in dissesto finanziario e il ricavo della merce venduta veniva diviso tra gli indagati.

Otto degli indagati si trovano attualmente in carcere e uno agli arresti domiciliari.