Rafforzamento del personale e potenziamento dei mezzi a disposizione per contrastare gli incendi boschivi: con queste basi prenderà il via giovedì 15 maggio la campagna antincendio promossa dalla Regione Siciliana, secondo quanto stabilito dal decreto firmato dall’assessore al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino.

“La salvaguardia del nostro patrimonio ambientale è una priorità assoluta per il mio governo – dichiara il presidente della Regione, Renato Schifani – Quest’anno abbiamo investito risorse e competenze per garantire una risposta ancora più tempestiva ed efficace agli incendi. La prevenzione e il contrasto ai roghi richiedono uno sforzo corale, per questo abbiamo rafforzato la collaborazione con tutte le forze in campo e predisposto una sala operativa unificata che coordinerà ogni intervento sul territorio”.

Controllo capillare del territorio

L’assessore al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino, ha illustrato alcune delle principali novità della campagna antincendio 2025 della Regione Siciliana. Tra le misure previste, un controllo più esteso e capillare del territorio grazie all’ampliamento degli accordi di collaborazione con i vigili del fuoco e con l’Arma dei carabinieri. I militari potranno contare sull’impiego di droni di ultima generazione, capaci di operare anche in presenza di forti raffiche di scirocco, utili sia per la sorveglianza del territorio che per l’individuazione di potenziali piromani. “Saranno utilizzate anche telecamere e termocamere per rafforzare il monitoraggio – ha spiegato Savarino – e migliorare la capacità di intervento”.

Inoltre, sono state incrementate le squadre antincendio in aree strategiche: a Pantelleria, per tutelare il Parco naturale, e ad Agrigento, in vista dell’alto afflusso turistico previsto per l’anno in cui la città è Capitale italiana della cultura.

Pulizia delle sterpaglie

Per garantire una copertura costante e omogenea del territorio durante l’emergenza incendi, è stata predisposta una nuova organizzazione dei Direttori delle Operazioni di Spegnimento (Dos), con turni strutturati su scala regionale e comprensoriale.

L’assessore Giusi Savarino ha inoltre sottolineato l’importanza della prevenzione, invitando gli enti competenti, tra cui Comuni, Province e Anas, a far rispettare le ordinanze che obbligano i proprietari privati a rimuovere le sterpaglie dai propri terreni. “Stiamo sollecitando tutte le istituzioni a fare la loro parte per ridurre il rischio di incendi – ha spiegato –. La mancata pulizia rappresenta una minaccia per l’ambiente e la sicurezza pubblica”.

Infine, un appello diretto ai cittadini: “invitiamo tutti a segnalare immediatamente al 1515 ogni focolaio e chiunque venga visto appiccare incendi. Il 98% dei roghi ha origine dolosa, ma fortunatamente, grazie alle nuove tecnologie e al lavoro delle forze dell’ordine, molti responsabili vengono identificati e arrestati”.