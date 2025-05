Il Palio d’Ateneo 2025 ha preso ufficialmente il via il 7 maggio con la consueta sfilata degli studenti dei Dipartimenti dell’Università di Catania. Tuttavia, l’edizione di quest’anno si svolge in un clima di sobrietà e raccoglimento, in memoria di tre studenti prematuramente scomparsi: Giulio Massimino (Di3A), Carlo La Verde (Economia e Impresa), e Roberta Campagna (Scienze del Farmaco). Lo staff del CUS Catania ha confermato lo svolgimento delle competizioni, ma ha disposto l’assenza delle tifoserie e un tono generale più contenuto, inclusa la cerimonia finale di premiazione.

Due giornate di sport e condivisione

Le gare si articolano tra l’8 e il 9 maggio. La prima giornata, l’8 maggio, si tiene presso “Le Capannine”, lungo la Plaia di Catania, dove a partire dalle 9 si svolgono tornei di beach tennis, beach volley, beach soccer, tamburelli, canoa K2 e scopone scientifico. Il pomeriggio vede in programma il dragone zavorrato e il tiro alla fune sulla spiaggia. Il 9 maggio, la manifestazione si sposta negli impianti del CUS Catania, con 25 gare tra cui volley, calcio a 5 e a 6, tennistavolo, scacchi, arrampicata, atletica, basket e tiro alla fune “on the green”. Chiude il Palio la proclamazione del Dipartimento vincitore.

Anche l’Europa in gara con il “Palio Eunice”

In parallelo al Palio d’Ateneo, si svolge anche la seconda edizione del Palio Eunice, dedicato agli studenti delle università europee del consorzio EUNICE. Cinque i Paesi coinvolti: Italia, Portogallo, Polonia, Spagna e Belgio. L’8 maggio, alle Capannine, si disputano le gare di canoa K2 e dragone zavorrato, mentre il 9 maggio al CUS si tengono le gare di 100 metri, staffetta con i sacchi e calcio balilla. Per agevolare la partecipazione, l’AMTS ha potenziato la linea D per la Playa e sono attivi collegamenti via Metro Shuttle dalla fermata Milo della metropolitana fino agli impianti sportivi.