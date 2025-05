Come ormai da tradizione di qualche anno, il Palio d’Ateneo, manifestazione sportiva e goliardica dell’Università di Catania, ha avuto la sua “cerimonia di apertura” con la sfilata dei dipartimenti lungo la via Etnea in direzione piazza Università, dove si sono svolte le prime sfide. Ma ora è giunto il momento di entrare nel vivo delle competizioni del 20° Palio d’Ateneo.

Nel corso della giornata odierna, il Villaggio turistico “Le Capannine”, location ormai abituale dell’evento, ospiterà le 12 gare previste.

Palio d’Ateneo: le gare a “Le Capannine”

Lo stabilimento situato sul litorale Kennedy della Playa di Catania sarà teatro di sfida dei dipartimenti che si affronteranno nei seguenti tornei:

beach tennis,

beach volley;

beach soccer maschile;

tamburelli;

tiro alla fune on the beach;

canoa K2;

dragone zavorrato;

cross training beach;

torneo di scopone scientifico.

Appuntamento attesissimo, quello di quest’anno al Villaggio turistico “Le Capannine” che lo scorso anno, causa pioggia, non ha potuto ospitare l’evento.

Palio d’Ateneo: come raggiungere “Le Capannine”

Chi non si recherà in auto al Villaggio turistico “Le Capannine”, può usufruire della linea D, che transita sul litorale Kennedy. In occasione del Palio d’Ateneo, AMTS ha potenziato la linea.

Palio d’Ateneo: lezioni sospese

Già dalle ore 14 di ieri i dipartimenti hanno sospeso tutte le attività didattiche. La sospensione si prolungherà anche per l’intera giornata di oggi e quella di domani, in cui si chiuderà questa edizione del Palio d’Ateneo al CUS.

Gli studenti-atleti impegnati nella manifestazione sono circa 3.263 studenti-atleti suddivisi in team da 251 partecipanti ciascuno. Oltre agli atleti, si stima la presenza di circa 4.000 persone, tra studenti, sostenitori, accompagnatori e membri dello staff organizzativo, che animeranno le sedi delle gare, rendendo il Palio un’esperienza indimenticabile di sport, passione e aggregazione.