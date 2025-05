È stata pubblicata oggi la graduatoria provvisoria del Contributo di solidarietà, la misura da 30 milioni di euro promossa dal governo regionale e gestita dall’Irfis. Il beneficio, una una tantum fino a 5.000 euro, è destinato alle famiglie siciliane in condizione di disagio economico e sociale. Le domande sono state presentate tra il 25 febbraio e il 15 aprile tramite piattaforma online. Dopo un mese di istruttoria, sono 6.893 le istanze ritenute finanziabili, selezionate secondo criteri economici e sociali, con priorità ai nuclei con minori, famiglie monogenitoriali e situazioni di fragilità certificata.

Le parole del presidente Schifani

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha espresso soddisfazione per la rapidità e l’efficienza della procedura: «Come già avvenuto per gli aiuti destinati alle imprese, Irfis ha dimostrato anche in questa occasione di essere uno strumento affidabile e tempestivo. Abbiamo agito con determinazione per offrire un sostegno reale alle famiglie più in difficoltà. Garantire che nessuno resti indietro è una priorità, specialmente in un momento tanto delicato».

Ulteriori fondi in valutazione

Restano 1.418 domande escluse, nonostante l’ottenimento del punteggio minimo (25 punti), a causa dell’esaurimento dei fondi disponibili. Per coprirle, la Regione intende reperire altri 1,5 milioni di euro. La presidente dell’Irfis, Iolanda Riolo, ha sottolineato l’impegno dell’ente: «Abbiamo esaminato le domande in tempi strettissimi perché sappiamo quanto sia fondamentale questo contributo per molte famiglie. Faremo il possibile per ampliare la platea dei beneficiari».