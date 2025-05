In occasione delle celebrazioni del Primo Maggio, la Questura di Catania ha attuato un massiccio piano di controllo del territorio, coinvolgendo diverse unità della polizia di Stato e della polizia locale. L’operazione, finalizzata a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, ha portato a numerosi interventi tra la Plaia e altri luoghi della movida catanese, con arresti, denunce e sequestri di droga e armi.

Rissa sventata alla Plaia: cinque giovani denunciati

Uno degli episodi più gravi è avvenuto davanti a un lido della Plaia, dove cinque giovani catanesi stavano per scatenare una rissa. Gli agenti, intervenuti tempestivamente, hanno fermato il gruppo e trovato nell’auto due mazze da baseball. Tutti sono stati denunciati per tentata rissa, mentre il proprietario del veicolo dovrà rispondere anche dell’accusa di porto di oggetti atti a offendere.

Droga e coltelli: tre arresti e numerosi sequestri

Durante una festa in uno stabilimento balneare, tre uomini sono stati arrestati in flagranza di spaccio grazie a un’operazione sotto copertura. I fermati, due catanesi e un giovane del Calatino, avevano con sé dosi di ecstasy, cocaina, hashish e marijuana. I cani antidroga hanno permesso di sequestrare complessivamente circa 500 dosi di sostanze stupefacenti. Due ragazzi sono stati denunciati per possesso di coltelli, dichiarati come strumenti di autodifesa.