Bonus casa 2025: Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, il Bonus casa 2025 è stato confermato e rimodulato per incentivare gli interventi di ristrutturazione, risparmio energetico e messa in sicurezza degli edifici. Ecco tutto quello che c’è da sapere su detrazioni fiscali, aliquote, requisiti e scadenze.

Bonus casa 2025: detrazioni per ristrutturazioni e manutenzioni

Il Bonus casa 2025 prevede una detrazione dall’imposta lorda pari al 36% delle spese sostenute durante l’anno in corso, e al 30% per le spese effettuate nel 2026 e 2027. Tuttavia, è prevista un’aliquota maggiorata per chi esegue lavori sull’abitazione principale: in questi casi, la detrazione sale al 50% nel 2025 e al 36% negli anni successivi.

Gli interventi ammessi includono:

Ristrutturazioni edilizie

Manutenzioni straordinarie

Installazione di pompe di calore

Miglioramenti funzionali dell’immobile

Bonus casa 2025: Ecobonus, infissi e climatizzazione

Anche l’Ecobonus 2025, uno dei più richiesti, viene riconfermato con le stesse aliquote del Bonus casa. Si tratta di un incentivo dedicato al risparmio energetico, che copre interventi come:

Sostituzione di finestre e infissi

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

Come per il Bonus casa, la detrazione fiscale è del 36% nel 2025 e del 30% nei due anni successivi, oppure maggiorata al 50% nel 2025 e 36% successivamente per chi effettua gli interventi sulla propria prima casa.

Bonus casa 2025: Sismabonus, più flessibilità per la sicurezza antisismica

Importanti novità anche per il Sismabonus 2025 e il Sismabonus Acquisti, dedicati alla riduzione del rischio sismico e all’acquisto di immobili antisismici. Le aliquote sono allineate a quelle degli altri bonus edilizi e non sarà più necessario conseguire l’avanzamento di una o due classi di rischio sismico per accedere alla detrazione.

Sarà sufficiente anche una lieve riduzione del rischio per ottenere l’incentivo, purché l’intervento riguardi l’abitazione principale del beneficiario.

Bonus casa 2025: bonus barriere, confermata la detrazione al 75%

La Legge di Bilancio 2025 ha confermato il Bonus barriere architettoniche: una detrazione del 75% delle spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2025 per:

Scale e rampe

Ascensori

Servoscala

Piattaforme elevatrici

Il beneficio si applica esclusivamente a edifici già esistenti, migliorando l’accessibilità per persone con disabilità o difficoltà motorie.

Bonus Casa 2025: bonus mobili, detrazione del 50% per l’arredo

Confermato anche il Bonus mobili 2025, che prevede una detrazione del 50% su un massimo di 5.000 euro per l’acquisto di:

Mobili nuovi

Grandi elettrodomestici ad alta efficienza (classe A per i forni, classe E per lavatrici, lavasciuga e lavastoviglie, classe F per frigoriferi e congelatori)

Il bonus è valido solo se collegato a un intervento di ristrutturazione edilizia.