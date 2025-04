Il progetto “Maggio dei Libri 2025” è una campagna nazionale di promozione della lettura, promossa dal Ministero della Cultura attraverso il Centro per il Libro e la Lettura. Il Comune di Catania, in qualità di ente organizzatore, aderisce con un fitto programma di eventi culturali, che si svolgeranno dal 23 aprile al 31 maggio 2025. Obiettivo principale dell’iniziativa è incentivare la lettura come strumento di crescita individuale e collettiva, coinvolgendo cittadini di tutte le età attraverso presentazioni di libri, incontri con autori, convegni, festival tematici e attività creative. Gli eventi si terranno in diverse sedi istituzionali e culturali della città, come biblioteche, auditorium, musei e spazi pubblici messi gratuitamente a disposizione dall’Amministrazione Comunale.

Il programma prevede una varietà di proposte che spaziano dalla narrativa contemporanea alla poesia, dalla letteratura fantastica alla saggistica storica, con particolare attenzione anche alla letteratura per ragazzi. Alcuni eventi si svolgeranno in modalità online, permettendo così una partecipazione più ampia.

Gli incontri previsti

Di seguito i primi incontri previsti per il mese si maggio:

8 maggio

Evento online: L’alfabeto dell’anima – esperimento poetico collettivo con 26 poeti sconosciuti. Partecipano Valentina Giua e Cristina Maioli.

9 maggio (venerdì)

Biblioteca comunale Vincenzo Bellini, via Spagnolo, ore 17:30:

Grazia di Tiziana Crisafulli, Gaeditore.

Accademia Gioenia di Catania, Palazzotto Biscari alla Collegiata, via Etnea n.29, ore 16:30-19:00:

La biblioteca dei fisici scomparsi di Barbara Bellomo (Garzanti), relatore Alessandro Pluchino.

Siciliani tra Seicento e Settecento di Carmelo Erio Fiore (Officina della Stampa), relatore Giovanni Giardina.

10 maggio (sabato)

Auditorium “Concetto Marchesi”, ore 16:30:

Accordi di Letizia Ferrante, Giusy Morabito e Laura Bongiorno, Algra Editore (Associazione Mindful Sicilia Ets).

Sala Sant’Agata – Palazzo della Cultura, ore 17:30:

I poteri dell’anima di Antonella Ferrari, Bruno Editore.

Sala della Notte – Palazzo della Cultura, ore 11:00:

Randagia di Marta Loglisci, Youcanprint.

Per l’elenco completo consultare il sito ufficiale dell’evento o in alternativo l’avviso del comune di Catania!