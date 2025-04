Come di consueto, anche il fine settimana appena trascorso è stato contraddistinto da controlli interforze, servizio disposto mediante apposita ordinanza dal questore di Catania, con l’obiettivo di assicurare il regolare e sicuro svolgimento della movida nel centro storico, specialmente nelle aree di maggiore affluenza di cittadini e turisti, in prossimità di locali e punti di ritrovo. La Questura ha coordinato un articolato dispositivo di sicurezza nelle zone centrali, impiegando pattuglie della Polizia di Stato, unità del X Reparto Mobile, equipaggi della Guardia di Finanza, agenti della Polizia Locale e militari dell’Esercito Italiano nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, oltre al supporto tecnico della Polizia Scientifica.

I presidi e i posti di controllo

Sono stati istituiti numerosi presidi e posti di controllo in vari punti strategici: piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, via Teatro Massimo, via San Gaetano alla Grotta, via Santa Filomena, via Gemmellaro, piazza Università, piazza Stesicoro, piazza Manganelli e via Etnea.

Nel corso delle operazioni, che si sono protratte per tutta la serata e nella notte, gli operatori coordinati dalla sala operativa della Questura hanno identificato complessivamente 250 persone, di cui 58 con precedenti penali, e controllato 110 veicoli, tra automobili e motocicli.

I controlli anti droga

Per quanto concerne il rispetto delle norme del Codice della Strada, sono stati organizzati specifici posti di controllo che hanno portato alla redazione di 23 verbali di contravvenzione. Nel dettaglio, sono state rilevate: 5 violazioni per guida senza patente mai conseguita, con conseguente fermo amministrativo dei veicoli, 4 infrazioni per mancata revisione, 4 mancanze di copertura assicurativa, con relativo sequestro amministrativo, 3 casi di guida di ciclomotori senza casco, anch’essi sottoposti a fermo; 6 sanzioni per sosta vietata e 1 infrazione per guida di ciclomotore già sottoposto a sequestro, con conseguente confisca del mezzo.

Nel corso delle attività operative, una pattuglia della Polizia di Stato ha fermato un’autovettura guidata da un giovane di 22 anni che percorreva via Antonino di Sangiuliano, nei pressi di piazza Bellini. A seguito del controllo, il conducente è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana, per questo motivo è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di stupefacenti e gli è stata ritirata la patente di guida in vista della successiva sospensione.

Elevati oltre 8 mila euro di multe

Analoghi servizi di controllo sono stati effettuati anche dai Carabinieri, con l’impiego di equipaggi della Compagnia di piazza Dante e del Nucleo Radiomobile di Catania. Le pattuglie, sia mobili che appiedate, hanno presidiato le principali vie del centro, utilizzando anche etilometri e drug-test nei posti di controllo istituiti: in piazza Federico di Svevia, piazza Currò, largo Rosolino Pilo e zone vicine. Le operazioni hanno mirato a contrastare reati predatori, lo spaccio di stupefacenti e comportamenti alla guida pericolosi o lesivi del decoro urbano, come la sosta selvaggia.

Complessivamente, sono state identificate 87 persone (3 denunciate) e controllati 46 veicoli, con 8 fermi/sequestri. Sono state elevate 17 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada, per circa 8.000 euro di sanzioni e una decurtazione di 70 punti patente. Tra le principali infrazioni contestate: guida col cellulare, senza casco, mancato uso delle cinture e passaggio con il semaforo rosso. Tre patenti sono state sospese per uso del cellulare alla guida, mentre 6 veicoli sono stati sequestrati per mancanza di assicurazione.

Nei controlli con etilometro, su 16 conducenti fermati, due sono risultati positivi: un 40enne di Catania e un 39enne di Floridia, entrambi con tasso alcolemico sopra lo 0,8 g/l, denunciati per guida in stato di ebbrezza.