Bonus asilo nido 2025: sono partite ieri, lunedì 24 marzo, le domande per questa importante agevolazione che sarà d’aiuto a molte famiglie italiane. Il contributo riguarda i costi sia di asili pubblici che privati e per le forme di assistenza a domicilio per bambini con gravi patologie croniche. L’ importo può variare in base all’Isee e alla data di nascita del bambino. Ecco le informazioni nel dettaglio, contenute nella circolare di Inps.

Bonus asilo nido 2025: requisiti

Introdotto nel 2017, il bonus ha subito diverse rivisitazioni. I requisiti fondamentali da rispettare sono i seguenti:

essere un cittadino italiano, comunitario o extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno;

avere residenza stabile in Italia;

il bambino per cui si richiede il bonus deve avere un’età compresa tra 0 e 3 anni. È possibile presentare domanda anche dopo il compimento dei tre anni, purché entro l’anno solare.

Il contributo deve essere richiesto dal genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta.

Bonus asilo nido 2025: come variano gli importi

I parametri che fanno variare l’importo del contributo sono 2: la data di nascita e l’Isee della famiglia. Ecco, di seguito, il riepilogo delle somme:

per i bambini nati prima del 1° gennaio 2024 contributo di di 3.000 euro annui per Isee fino a 25.000 euro; 2.500 euro annui per Isee da 25.001 a 40.000 euro; 1.500 euro annui per Isee oltre 40.000 euro;



per i bambini nati dal 1° gennaio 2024 3.600 euro annui per Isee fino a 40.000 euro; 1.500 euro annui per Isee oltre 40.000 euro.

Bonus asilo nido: le risorse fino al 2029

Dal 2025 al 2029, gli importi dei fondi destinati al bonus asilo nido dovrebbero essere i seguenti:

937,8 milioni di euro per l’anno 2025;

1.028,8 milioni di euro per l’anno 2026;

1.105,8 milioni di euro per l’anno 2027;

1.122,8 milioni di euro per l’anno 2028;

1.139,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.

Come fare domanda

Le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre dell’anno solare di riferimento della domanda stessa. La modalità è esclusivamente telematica attraverso uno dei seguenti canali:

portale web dell’Istituto, autenticandosi con la propria identità digitale, SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS;

Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Il servizio online di presentazione della domanda è raggiungibile dal portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “bonus nido” e accedendo al servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”.