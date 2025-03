Bonus affitto studenti fuorisede: in arrivo per il 2025 numerosi incentivi che aiuteranno studenti e lavoratori fuori sede. Si tratta di vantaggi economici destinati a coloro che si trasferiscono per motivi di studio o lavoro, con detrazioni fiscali e contributi extra per chi ha un reddito basso. Inoltre, sono previste agevolazioni per i neoassunti, che potranno beneficiare di bonus esentasse e rimborsi privi di tassazione dal 2025 al 2027. Per chi vi potrà accedere trovare una casa a basso prezzo non sarà più un problema e sebbene i requisiti per accedere a tale misura siano abbastanza stringenti, i Comuni e le Regioni possono offrire ulteriori contributi per supportare i cittadini con difficoltà economiche.

Bonus affitto studenti fuorisede, le agevolazioni

Anche per l’anno 2025 bonus affitto per studenti universitari fuori sede è finanziato dal Fondo per studenti fuori sede. Per richiederlo, è necessario che lo studente provenga da una famiglia con un ISEE non superiore a 20.000 euro. Si ricorda che l’importo massimo che si può ricevere è di 279,21 euro. Gli studenti che non rientrano nei requisiti del bonus affitto possono comunque usufruire di una detrazione fiscale prevista dall’articolo 15, comma 1, del T.U.I.R. Questa detrazione si applica ai contratti di affitto stipulati da studenti universitari e richiede che il loro domicilio sia a una distanza di almeno 100 chilometri dal Comune di residenza. La detrazione ammonta al 19% dell’importo massimo deducibile, che è fissato a 2.633 euro, per un massimo di 500 euro. Se il reddito familiare non supera i 120.000 euro, la detrazione è totale, mentre per redditi tra 120.000 e 240.000 euro, la detrazione sarà parziale.

Bonus affitto studenti fuorisede, incentivi in aumento

Per affrontare il problema degli affitti troppo alti, si stanno studiando soluzioni alternative al contratto di locazione tradizionale «4+4» e al canone libero. L’obiettivo è rendere gli affitti più accessibili, offrendo incentivi fiscali e garantendo maggiore sicurezza agli inquilini. Tra le iniziative previste ci sono gli affitti agevolati destinati agli studenti, che rientrano nel sistema del canone concordato. Secondo una previsione di Scenari Immobiliari, riportata dal Sole 24 Ore, gli affitti agevolati per gli studenti cresceranno del 10,2% entro il 2027, con un aumento significativo nelle città con un numero maggiore di studenti fuori sede.

Bonus affitto studenti fuorisede, incentivi anche per lavoratori

Anche i lavoratori avranno a disposizione ben due agevolazioni per il 2025! La prima, prevista dal comma 1-bis dell’art. 16 del T.U.I.R., riguarda una detrazione per coloro che trasferiscono la residenza a più di 100 chilometri dal loro Comune, a condizione che il trasferimento avvenga in una Regione diversa. L’importo massimo di questa detrazione è di 991,60 euro per redditi fino a 15.493,71 euro. Per i redditi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro, la detrazione si riduce a 495,80 euro.

La seconda agevolazione, introdotta dalla Manovra 2025, fa parte di un pacchetto di misure sui fringe benefit. In particolare, i lavoratori neoassunti a tempo indeterminato tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2025, che si trasferiscono per lavoro a più di 100 chilometri di distanza, possono ottenere un bonus affitto. Questo bonus è esente da tassazione, ma il lavoratore non deve aver guadagnato più di 35.000 euro nel 2024. Inoltre, la Manovra stabilisce che, dal 2025 al 2027, i rimborsi per il canone di affitto dell’abitazione principale e per gli interessi sul mutuo, fino a un limite di 1.000 euro (2.000 euro per chi ha figli), non verranno conteggiati come reddito, in deroga alle normative del TUIR.