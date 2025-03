Confapid Sicilia ha attivato il primo sportello dedicato alle politiche di genere e all’inclusione delle donne nel mercato del lavoro. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fornire supporto e indicazioni alle aziende per ridurre il divario di genere all’interno delle organizzazioni. “Crediamo in una società più equa e inclusiva, fondata sul rispetto delle pari opportunità”, afferma Tiziana Serretta, presidente del Gruppo Donne Confapi Sicilia. Lo sportello sarà un punto di riferimento per le imprese che vogliono valorizzare la diversità e garantire pari opportunità nel mondo del lavoro.

Inclusione femminile e crescita economica

Confapid Sicilia sottolinea l’importanza della parità di genere non solo come questione etica e sociale, ma anche come elemento strategico per la crescita economica del Paese. Grazie a un percorso strutturato, le aziende avranno accesso a strumenti utili per comprendere come l’inclusione e la valorizzazione delle competenze femminili possano migliorare la produttività, incentivare l’innovazione e favorire il benessere organizzativo. La certificazione UNI Pdr 125:2022, inserita nella Missione 5 “Inclusione e Coesione” del PNRR, rappresenta un ulteriore passo per incentivare la trasparenza e la qualità del lavoro femminile.

Sportello attivo online con consulenze su appuntamento

Referente del nuovo sportello è Antonella Barillà, esperta di Pari Opportunità, che prenderà in carico segnalazioni e richieste, offrendo supporto e assistenza. Inoltre, Confapid Sicilia ha siglato un accordo con SGS Italia Spa, ente certificatore accreditato, per permettere alle aziende associate di ottenere la certificazione a condizioni agevolate. Il servizio è attivo su appuntamento il primo martedì del mese, dalle 15 alle 17, tramite videocall. Per richiedere un incontro, è possibile scrivere all’e-mail osservatorio125@confapisicilia.it.