A seguito dell’esplosione della palazzina, avvenuta a causa di una fuga di gas, a San Giovanni Galermo lo scorso 21 gennaio, è stato istituito un comitato cittadino apposito per avanzare una richiesta di risarcimento, del quale faranno parte i cittadini che hanno subito un danno dall’evento.

È ciò che si può apprendere dalle parole della deputata regionale Jose Marano, che ha annunciato l’iniziativa “Incontriamo i Cittadini. Costruiamo Catania“, promossa dal gruppo territoriale M5s Catania Est.

Le parole della deputata

La deputata si è così espressa: “Domenica 2 marzo, a partire dalle 10, in piazza Stesicoro a Catania incontreremo tutti i cittadini che hanno subìto danni in seguito all’esplosione causata da una fuga di gas nel quartiere Trappeto Nord-San Giovanni Galermo. Verrà data loro la possibilità di aderire al comitato cittadino che è stato costituito al fine di presentare una richiesta di risarcimento”.

Marano ha poi continuato: “Domenica saremo in piazza per dare assistenza e fornire informazioni utili a tutti coloro i quali vorranno chiedere un ristoro per aver subìto un’interruzione nella fornitura di gas. Il supporto ai cittadini va dato sia durante che dopo le emergenze“.

All’iniziativa sarà presente anche Giuseppe Ragusa, consigliere della IV Municipalità. Queste le sue parole: “Un appuntamento che il Movimento Cinquestelle ha voluto organizzare per mostrare ancora una volta vicinanza a tutte quelle famiglie, che hanno patito disagi enormi senza acqua calda né riscaldamento e alle quali spetta adesso una giusta riparazione“.