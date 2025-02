Liceo Made in Italy: Il Liceo del Made in Italy è un nuovo percorso scolastico introdotto per fornire agli studenti una solida preparazione culturale ed economica, mirata alla gestione, promozione e valorizzazione dei settori produttivi italiani. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento che definisce il quadro orario e gli specifici risultati di apprendimento di questo nuovo indirizzo liceale, integrativo del DPR 15 marzo 2010, n. 89.

Struttura e obiettivi del Liceo del Made in Italy

Questo percorso liceale ha un forte focus sulle scienze economiche e giuridiche, con l’obiettivo di far comprendere agli studenti la complessità degli scenari storici, geografici, artistici, culturali ed economico-produttivi che hanno caratterizzato l’evoluzione del Made in Italy. Il programma fornisce strumenti per comprendere i processi di internazionalizzazione delle imprese, i principi della gestione aziendale e le principali strategie di mercato applicabili ai settori produttivi nazionali.

Struttura dell’orario scolastico

Il monte ore complessivo per gli insegnamenti obbligatori prevede:

891 ore annue nel primo biennio, corrispondenti a una media di 27 ore settimanali;

990 ore annue nel secondo biennio e nel quinto anno, pari a una media di 30 ore settimanali.

Il ruolo della fondazione “Imprese e competenze per il Made in Italy”

La Fondazione “Imprese e competenze per il Made in Italy”, istituita con la legge 27 dicembre 2023, n. 206, gioca un ruolo fondamentale nel potenziamento dell’offerta formativa del liceo, nel rispetto dell’autonomia scolastica. L’obiettivo della Fondazione è garantire una formazione coerente con le specificità dei diversi settori produttivi e delle realtà territoriali.

Le attività della fondazione includono:

Intese con le regioni e gli enti di formazione professionale;

Collaborazioni con il sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;

Sviluppo di laboratori e interazioni con il mondo delle imprese.

Liceo made in Italy: Introduzione dell’insegnamento CLIL

Uno degli elementi più innovativi del Liceo del Made in Italy è l’introduzione della metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) a partire dal terzo anno. Questa metodologia prevede l’insegnamento di una disciplina caratterizzante utilizzando la lingua straniera 1, coprendo almeno un terzo del monte ore annuale della materia individuata nel secondo biennio e nel quinto anno.