Finalmente online i dati forniti dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, sulle iscrizioni ai Licei per l’anno scolastico 2025/2026 sono finalmente disponibili. Queste statistiche offrono uno spunto interessante e dettagliato sulle scelte degli studenti siciliani, rivelando tendenze e preferenze dei giovani studenti. Secondo i dati raccolti, per il nuovo anno scolastico 2025/2026 si registra una crescita nelle iscrizioni liceali rispetto all’anno precedente 2024!

Di seguito tutti i dati raccolti e gli indirizzi liceali più scelti in Sicilia!

Licei, Istituti tecnici o Professionali?

I dati relativi alle iscrizioni per il primo anno di scuola superiore evidenziano quindi un incremento delle iscrizioni nei Licei. Si passa da un 60,87% relativo all’anno 2024/25, ad un 61,60%. Un aumento considerevole se si tiene conto della media nazionale pari a 56,0%. L’altra faccia della medaglia rileva una leggera flessione nelle iscrizioni agli Istituti Tecnici, che passano dal 27,67% al 27,23%, con una diminuzione dello 0,44% rispetto all’anno scorso. Mentre a livello nazionale la percentuale si attesta al 31,3%. Anche le iscrizioni agli Istituti Professionali registrano un lieve calo, pari allo 0,33%, scendendo dall’11,50% dell’anno scolastico 2024/2025 all’11,17% per il 2025/2026. Tale riduzione, pur non significativa, segnala un cambiamento nelle scelte degli studenti siciliani rispetto a quelli di altre regioni, dove l’indirizzo professionale continua a essere una valida alternativa di formazione per chi punta a entrare direttamente nel mondo del lavoro.

L’indirizzo liceale con più iscrizioni in Sicilia!

Per l’anno scolastico 2025/26 l’indirizzo più scelto dai giovani siciliani rimane anche per quest’anno il Liceo Scientifico! Si attesta una percentuale del 14,90% rispetto al 15% dell’anno 2024. In crescita anche gli altri curriculum legato al suddetto indirizzo, quali scienze applicate, con una percentuale d’iscritti pari al 9,35% e lo Scientifico ad indirizzo sportivo, dove si registra una percentuale d’iscritti del 2,64%. Si parla di un totale d’iscritti del 26,79%.

Al secondo posto il Liceo delle Scienze Umane, con una percentuale iscritti pari al 12,58%. Al terzo posto, l’indirizzo più scelto dai siciliani è il Liceo Classico, con una percentuale in aumento rispetto all’anno precedente. Si passa da un 8,43 % ad un 8,59%.

Ultimo in classifica, anche per quest’anno, il Liceo Made in Italy con una percentuale d’iscritti pari allo 0,12%. Aumentano così di poche decine di iscritti rispetto all’anno 2024/25. Considerando che lo scorso anno le iscrizioni ammontavano a circa 500, quest’anno si prevede un aumento di circa una cinquantina di studenti. In termini concreti, si tratta di tre o quattro nuove classi su scala nazionale, sempre che ci siano le condizioni per formarle, dato che gli studenti potrebbero essere distribuiti su tutto il territorio, rendendo difficile l’aggregazione in gruppi omogenei.

Gli Istituti tecnici perdono studenti

Le iscrizioni agli Istituti Tecnici registrano una leggera flessione dello 0,4%, passando dal 27,7% degli studenti nel 2024/2025 al 27,2% per l’anno scolastico 2025/2026. Nonostante questo piccolo calo, continua a emergere una netta preferenza per l’indirizzo di Amministrazione, Finanza e Marketing, che attira il 20,5% delle iscrizioni. Subito dopo, si collocano gli indirizzi di Informatica e Telecomunicazioni, con il 19,4% delle scelte, seguiti da Trasporti e Logistica, che conquista il 10,1% degli studenti, e infine Turismo, che rappresenta il 10,0% delle iscrizioni. I dati raccolti riflettono l’interesse crescente verso settori legati alla gestione aziendale, alla tecnologia e alle professioni pratiche, con un particolare focus su ambiti che offrono ampie opportunità nel panorama economico e lavorativo.

La scelta degli Istituti Professionali

Anche gli Istituti Professionali registrano una leggera diminuzione delle iscrizioni, con un calo dello 0,3%, passando dall’11,5% dell’anno scolastico 2024/2025 all’11,2% per il 2025/2026. Anche in questa circostanza, si conferma una forte preferenza per l’indirizzo di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, che attira quasi la metà degli studenti iscritti agli Istituti Professionali, con un notevole 47,4%. Subito dopo, troviamo l’indirizzo di Manutenzione e Assistenza Tecnica, scelto dal 14,6% degli iscritti. Questi dati evidenziano l’interesse per settori pratici e specializzati, con un focus crescente verso il mondo dell’ospitalità e delle professioni tecniche.