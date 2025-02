È intervenuta nel tardo pomeriggio di ieri, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Palagonia in collaborazione con la squadra Saf, per soccorrere un ragazzo di 16 anni rimasto bloccato in un costone roccioso con fitta vegetazione, in contrada “Grotta del drago” a Scordia.

Il ragazzo era insieme a alcuni amici, che riuscitisi a mettere in salvo hanno allertato i vigili del fuoco che ha prontamente attivato le squadre di soccorso per salvarlo. Il giovane, che non riusciva a risalire a valle autonomamente, è stato raggiunto e tratto in salvo, successivamente è stato curato dai medici del 118, che hanno riferito uno stato di ipotermia e qualche escoriazione dovuta ai rovi. Sul posto presenti anche i militari del locale comando dell’Arma dei carabinieri.