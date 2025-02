Concorso Personale ATA 2025: è stato pubblicato il bando per il concorso personale ATA 2025, dedicato all’assunzione di assistenti amministrativi, collaboratori scolastici, tecnici e altre figure professionali all’interno delle scuole italiane. Il concorso è aperto a tutti i candidati in possesso di un diploma di maturità, senza necessità di esperienza pregressa nel settore.

Requisiti di partecipazione concorso personale ATA 2025

Per iscriversi al concorso, i candidati devono:

avere cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’UE;

aver compiuto 18 anni (non è previsto un limite massimo di età, salvo quelli generali della Pubblica Amministrazione);

essere in possesso dei diritti civili e politici;

avere un diploma di scuola secondaria di secondo grado valido per l’accesso all’università;

essere idonei fisicamente all’impiego (l’Amministrazione può richiedere una visita medica).

Nella formazione delle graduatorie del concorso personale ATA 2025, verranno attribuiti punteggi aggiuntivi a determinati candidati. In particolare, avranno un vantaggio coloro che risultavano già iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti o in quelle ad esaurimento e che, nel corso della loro carriera, hanno maturato almeno 30 giorni di servizio nel settore scolastico.

Inoltre, il possesso di specifiche certificazioni professionali, come quelle per Operatore Socio Assistenziale (OSA) e Operatore Socio Sanitario (OSS), potrà contribuire a migliorare la propria posizione in graduatoria. Anche il voto di diploma avrà un ruolo determinante: chi ha conseguito un punteggio elevato potrà ottenere ulteriori punti.

Come presentare la domanda per il concorso personale ATA 2025

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate esclusivamente online tramite la piattaforma ufficiale del Ministero, utilizzando credenziali SPID o CIE. I candidati possono scegliere fino a 30 scuole all’interno della provincia di preferenza. Dopo la chiusura del bando, gli istituti procederanno con la valutazione dei titoli e la successiva convocazione per le supplenze.

Motivi di esclusione

Non potranno partecipare al concorso personale ATA 2025 coloro che: