Settimana di intenso lavoro per la Polizia in servizio sulle piste del versante Etna Nord. Con il sole a richiamare sciatori e snowboarder, non sono mancati gli incidenti: ben 25 persone soccorse, alcune trasportate d’urgenza in ospedale per traumi e fratture. Un numero che conferma l’importanza della presenza delle forze dell’ordine in montagna.

Poliziotti sugli sci per garantire sicurezza

Gli agenti-sciatori, pattugliando le piste a bordo di motoslitte o sugli sci, hanno garantito il rispetto del “Codice delle Nevi” e prestato soccorso a chi si è trovato in difficoltà. Tra gli infortuni più gravi si segnalano fratture a bacino, tibia, rotula e legamenti, oltre a distorsioni e contusioni varie. I casi più seri hanno richiesto il trasferimento immediato in ospedale.

Slittino fuori controllo: due ragazze ferite dopo l’impatto con le rocce

Fuori dalle piste battute, i poliziotti sono intervenuti per soccorrere due ragazze che, a bordo di uno slittino, sono finite contro le rocce, riportando una sospetta frattura al bacino. Un impatto violento che ha reso necessario il trasporto d’urgenza in ospedale.

Multe per chi scia senza assicurazione

Non solo soccorsi, ma anche controlli. Otto sciatori sono stati sanzionati per mancanza di assicurazione. Dal 2022, l’assicurazione è divenuta obbligatoria per tutti gli sciatori per eventuali danni a terzi, può essere acquistata precedentemente, ovvero, anche il giorno stesso direttamente sulle piste. Le multe variano tra i 100 e i 150 euro. Un monito per chi affronta la montagna senza le dovute precauzioni.

Inesperienza e imprudenza tra le principali cause

Molti degli incidenti hanno coinvolto sciatori inesperti, incapaci di affrontare le discese più difficili. Troppi adulti e adolescenti si avventurano sulle piste senza aver mai seguito un corso, mettendo a rischio se stessi e gli altri. Non sono mancati casi di sciatori rimasti bloccati a metà percorso, costretti a chiedere aiuto per tornare a valle alla Polizia.

Oltre 80 interventi dall’inizio della stagione

Dall’inizio della stagione invernale, la Polizia ha effettuato oltre 80 interventi sulle piste dell’Etna. La maggior parte dei soccorsi ha riguardato cadute accidentali e sciatori in difficoltà. Un richiamo alla prudenza: per godersi la montagna in sicurezza, servono preparazione, rispetto delle regole e, soprattutto, buon senso.