Secondo quando riportato lo sciopero di 24 ore dei treni previsto per il 18 e 19 marzo, indetto dal sindacato Usb, è stato rimandato. Tuttavia, resta in vigore lo stop di 8 ore annunciato da altre sigle sindacali, il che comporterà comunque disagi e ritardi per i pendolari. Martedì 18 marzo, i lavoratori delle ferrovie si raduneranno in un sit-in di protesta davanti al Ministero dei Trasporti, mentre mercoledì 19 marzo 2025 il servizio ferroviario sarà interrotto dalle ore 9:01 alle 17:59.

Sciopero rimandato: le motivazioni

USB ha dichiarato che il rinvio della protesta (alla prima data utile, ancora da comunicare) non è stato causato dalla “decisione illegittima della commissione di garanzia riguardo la regolarità dello sciopero, alla quale eravamo pronti a non conformarci”, ma è stato il risultato di una “valutazione politica fatta insieme alla crescente organizzazione sindacale di USB ferrovie”. La nuova data dello sciopero sarà caratterizzata da “una maggiore chiarezza sulle piattaforme contrattuali e sulle richieste di miglioramento delle condizioni lavorative e della democrazia nei luoghi di lavoro”.

Confermate solo 8 ore di sciopero

Nonostante il rinvio dello sciopero di 24 ore, lo sciopero di 8 ore organizzato dai sindacati Fast-Confsal, OrsaFerrovie e Ugl Ferrovieri procederà come previsto. La protesta inizierà con un sit-in il 18 marzo, dalle 10:30 alle 13:30, davanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e proseguirà con lo sciopero nazionale l’indomani, dalle 09:01 alle 17:59, con una manifestazione a Roma, in Piazza di Porta Pia.

Lo sciopero interesserà i servizi di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper. Per minimizzare i disagi, saranno garantiti alcuni treni regionali nelle fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Inoltre, dovrebbero essere garantiti anche alcuni collegamenti minimi nazionali di lunga percorrenza. Chi ha in programma di viaggiare il 19 marzo è consigliato a verificare la situazione dei treni sui canali ufficiali di Trenitalia, Trenord e tramite le loro app.