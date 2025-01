Nel tardo pomeriggio di ieri, a causa di una fuga di gas con conseguente esplosione, è crollata una palazzina nel quartiere San Giovanni Galermo, in via Gesa Kertesz, dopo il viale Tirreno. Sono state ore concitate, in cerca di eventuali dispersi, quelle dopo l’esplosione di ieri. Si è temuto il peggio per una possibile vittima, poiché i familiari non riuscivano a rintracciarla. Fortunatamente, l’uomo non si trovava nell’abitazione al momento dell’esplosione.

Il bilancio è di 14 feriti, di cui uno grave in codice rosso. Feriti anche 2 vigili del fuoco, intervenuti dopo la segnalazione della fuga di gas. I 2 sono stati investiti dall’onda d’urto dell’esplosione ma non hanno riportato conseguenze gravi. Stesso discorso per 3 tecnici di Catania Rete Gas, anche loro senza danni gravi.

Oltre al crollo dell’edificio sopracitato, l’esplosione ha causato anche danni gravi ad altre 2 palazzine vicine. Il boato è stato avvertito anche in altre zone della città.

Ieri sera, è intervenuto sul posto anche il sindaco Enrico Trantino per seguire le operazioni di soccorso. Oltre 120 persone sono state evacuate dalla zona, come gli ospiti di una casa di riposo vicina, sistemati in altre strutte sanitarie, mentre altri dai parenti.

Alle 9:00 di stamattina, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, Felice Iracà, farà il punto della situazione sul proseguo dell’attività operativa dei VVF nelle prossime ore.