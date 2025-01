Iscrizioni scuola 2025: oggi, martedì 21 gennaio 2025, si aprono le domande per le iscrizioni a scuola per l’anno scolastico 2025/2026. Sarà possibile presentare la domanda entro le ore 20:00 del 10 febbraio 2025.

I genitori potranno fare la richiesta esclusivamente online tramite la piattaforma Unica per tutte le classi prime delle scuole statali di primo e secondo grado, comprese le scuole primarie e secondarie, ossia scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale che decideranno di adottare la modalità telematica.

Iscrizioni scuola 2025: fino a quando

Le iscrizioni per l’anno scolastico a venire si aprono oggi, 21 gennaio, alle ore 08:00 alle ore 20:00 del 10 febbraio. Si tratta di un periodo di 3 settimane per completare la procedura.

All’inizio dell’anno era arrivata la decisione del Ministro di posticipare la data d’apertura delle iscrizioni: “Per garantire una più ampia attività di orientamento da parte delle scuole e consentire alle famiglie di poter effettuare una scelta ponderata – si legge nella nota ufficiale – è stata rideterminata la finestra temporale per le iscrizioni all’anno scolastico 2025/26”.

In quali scuole ci si può iscrivere

Le iscrizioni riguardano:

Scuola primaria

Scuola secondaria di primo grado (scuole medie)

(scuole medie) Scuola secondaria di secondo grado (le scuole secondarie di secondo grado, che includono anche i percorsi di sperimentazione della filiera tecnologico-professionale di 4 anni e il liceo dedicato al Made in Italy)

(le scuole secondarie di secondo grado, che includono anche i percorsi di sperimentazione della filiera tecnologico-professionale di 4 anni e il liceo dedicato al Made in Italy) Centri di Formazione Professionale regionali di Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto

di Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto Scuole paritarie: solo le scuole che scelgono di aderire volontariamente alla procedura online, altrimenti l’iscrizione dovrà essere effettuata in formato cartaceo direttamente presso l’istituto.

Iscrizioni scuola 2025: solo online

Le iscrizioni per le classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali devono essere effettuate online, utilizzando la piattaforma Unica. Si effettuano per via telematica anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione dei centri di formazione professionale regionali.

Vi sono tre sezioni da compilare con i dati dell’alunno, della famiglia e di almeno una scuola, la prima scelta. Dopo aver visualizzato l’anteprima della domanda per verificare che si sia inserito tutto correttamente, si potrà inviare la domanda. Questa verrà trasmessa alla scuola selezionata come prima scelta e si riceverà tramite e-mail la conferma.

Un volta inviata, però, la domanda non potrà più essere modificata.

Cosa serve per accedere alla piattaforma

Per accedervi servono le credenziali digitali. Possono accedere: Spid, CIE, CNS, eIDAS. Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia restano in formato cartaceo. In questo caso i genitori compilano e consegnano il modulo di iscrizione alla segreteria della scuola scelta.

Come visionare lo stato della richiesta

Non appena si conclude il periodo delle iscrizioni, la scuola richiesta esaminerà la domanda e comunicherà l’accettazione. Nel caso in cui non vi fossero posti disponibili, la domanda verrà trasferita autonomamente alla seconda o terza scelta.

Per seguire la richiesta in tempo reale basterà accedere all’area riservata della piattaforma Unica e si riceveranno delle mail.