Maturità 2025: cresce già l’attesa per scoprire la seconda prova degli esami di stato del 2025. L’ annuncio da parte del Ministero dell’Istruzione dovrebbe arrivare entro la fine di questo mese di gennaio. Nel 2024, le materie sono state svelate il 29 gennaio. Pertanto, anche per quest’anno, l’annuncio potrebbe essere imminente.

Maturità 2025, seconda prova: nessun vincolo temporale

Tuttavia, non è previsto un termine entro il quale si debbano annunciare le materie. Negli ultimi anni, il Ministero ha comunicato in contemporanea sia le materie della seconda prova scritta che quelle affidate ai commissari esterni. Pur non essendoci un vincolo, è plausibile che anche quest’anno si rispetti la stessa procedura, al fine di un’organizzazione più semplice e una preparazione più mirata per i maturandi.

L’ inizio degli esami, con la prima prova scritta è fissato al 18 giugno, con la seconda il giorno seguente.