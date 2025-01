In arrivo il nuovo regolamento per la gestione della condotta alla scuola superiore che recepirà la legge n. 150 del 1 ottobre 2024. Gli studenti che verranno espulsi o sospesi dalla scuola non resteranno più a casa.

Condotta a scuola: cosa prevede la nuova legge

In caso di sospensione fino a 2 giorni, gli studenti dovranno partecipare ad attività mirate all’analisi e all’approfondimento delle tematiche legate ai comportamenti che hanno portato al provvedimento disciplinare. Oltre i 2 giorni, gli studenti dovranno svolgere attività di cittadinanza solidale presso strutture con le quali l’istituto ha stipulato convenzioni.

Previa decisione del consiglio di classe, le attività di cittadinanza solidale potranno essere estese anche oltre il periodo di sospensione e dopo il reintegro dello studente in classe.

Condotta a scuola: quando verrà approvato il regolamento

Nei prossimi giorni, il nuovo regolamento verrà inviato al CSPI per normare la gestione delle espulsioni.

L’ obiettivo è, dunque, quello di orientare gli studenti a uno scopo educativo per comprendere il significato di solidarietà. Le attività verranno svolte in ospedali, case di ripose o mense per poveri.