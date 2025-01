A pochi giorni dalla cerimonia che consacrerà Agrigento come Capitale Italiana della Cultura 2025, il teatro Pirandello, che ospiterà la cerimonia è al centro di una polemica a causa di gravi infiltrazioni d’acqua.

Sabato prossimo arriva Mattarella

Durante il concerto della Jazz Orchestra del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera, insieme al pianista Enrico Pieranunzi, l’acqua piovana è penetrata dal solaio di copertura, cadendo sul palco e sui musicisti. Questo episodio ha sollevato preoccupazioni in vista dell’evento inaugurale, in programma per sabato prossimo, quando il teatro accoglierà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Alessandro Patti, presidente della Fondazione Teatro Luigi Pirandello, ha spiegato che il problema delle infiltrazioni era già stato segnalato al Comune di Agrigento e che sono stati avviati lavori per impermeabilizzare la copertura. Ha evidenziato inoltre, che l’intervento è essenziale per garantire la sicurezza della struttura, oltre che per il regolare svolgimento della cerimonia.

Preoccupazione di Schifani

Anche Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, ha espresso preoccupazione sottolineando l’urgenza di risolvere il problema per evitare di compromettere l’evento inaugurale.

La Fondazione che gestisce il teatro ha rassicurato che i lavori sono in corso, grazie all’intervento di una squadra specializzata in edilizia acrobatica, già operativa da una settimana, e che si sta facendo tutto il possibile per risolvere la questione entro i tempi previsti.