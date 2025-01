Concorso Corte dei Conti 2025: Il concorso Corte dei Conti 2025 è stato indetto per il reclutamento di 40 funzionari da destinare a diverse sedi in Italia, al fine di rispondere alle esigenze funzionali degli uffici centrali e territoriali della Corte dei Conti. Le selezioni sono aperte a laureati, con opportunità sia per coloro che possiedono una laurea triennale che magistrale.

Dettagli del concorso Corte dei Conti 2025

I 40 posti messi a bando sono suddivisi in due categorie principali:

22 posti per personale amministrativo con specializzazione economico-finanziaria, statistica e giuscontabile, destinato agli uffici centrali e territoriali della Corte dei Conti.

18 posti per personale amministrativo con specializzazione giuridico-economica, inquadrati nell'area funzionari, destinati a ricoprire posti nelle sedi di Trieste, Aosta, Venezia e Cagliari.

Requisiti generali

I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso ai concorsi pubblici, tra cui:

Cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea.

Maggiore età e godimento dei diritti civili e politici.

Idoneità psicofisica per lo svolgimento delle mansioni del ruolo.

Qualità morali e condotta incensurabili.

Requisiti specifici per i profili richiesti

Per partecipare al concorso Corte dei Conti 2025, i candidati devono possedere una laurea in discipline specifiche, come:

Funzionari orientamento economico-finanziario-statistico: laurea magistrale in Scienze economiche, Finanza, Statistica, Data Science per l’Economia, tra le altre.

Funzionari orientamento giuridico-economico: laurea triennale o magistrale in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia, Relazioni internazionali, tra le altre.

Come presentare la domanda per il concorso Corte dei Conti 2025

Le domande di partecipazione al concorso devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica entro il 30 gennaio 2025 alle ore 16:30. La registrazione e l’invio della domanda devono avvenire tramite il portale inPA, dove è necessario autenticarsi con SPID, CIE, o CNS.

Inoltre, per partecipare alle selezioni è richiesto un pagamento di 10,00 euro.

Selezioni e prove

Le selezioni si articolano in prove scritte e una prova orale. Nel caso in cui il numero dei candidati superi una certa soglia, sono previste prove preselettive. Gli ammessi alla prova orale sono coloro che hanno ottenuto un punteggio minimo di 21/30 nelle prove scritte.

Per consultare il bando completo e i dettagli riguardanti i posti disponibili, le modalità di partecipazione, e le prove, è possibile scaricare i bandi dal sito ufficiale della Corte dei Conti.