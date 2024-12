Per il 2025 sono stati stanziati 10 milioni di euro per il servizio psicologico in favore di studentesse e studenti nelle scuole. La proposta, voluta dal PD, prevede un fondo da 10 milioni per il prossimo anno e 18,5 milioni per il 2026. Si tratta di una decisione importante, a fronte dei dati che dimostrano che la scuola è diventata uno dei principali luoghi dove emergono segnali di malessere psicologico tra i giovani. Attualmente, si tratta di una misura che sarà a discrezione delle singole scuole, poiché non tutte possono fornire il servizio e non dispongono dei fondi sufficienti.

Disagio giovanile: i dati

Secondo i dati dell’Unicef, oltre un adolescente su 7, nella fascia di età tra i 10 e i 19 anni, convive con un disturbo psicologico diagnosticato. La pandemia ha, senz’altro, peggiorato il quadro e accentuato ancora di più queste fragilità.

La richiesta di un supporto psicologico è stata tra i punti fondamentali delle manifestazioni, , occupazioni e sondaggi interni degli ultimi due anni.

Non solo psicologo

Via libera anche a un emendamento di Forza Italia che prevede lo stanziamento di 1,2 milioni complessivi in tre anni per la prevenzione e il monitoraggio del tumore del polmone.

Novità importanti, non solo per gli psicologi ma anche per altri specializzandi di area sanitaria, ovvero veterinari, biologi, farmacisti, odontoiatri, chimici e fisici per cui è stato approvato lo sblocco della retribuzione del tirocinio.