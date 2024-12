Ieri mattina, nella suggestiva cornice di piazza Innocenzo Bonomo presso la prima municipalità di Catania, sono state ufficialmente svelate le iniziative natalizie promosse da Amts in collaborazione con il Comune. Tra le proposte spicca il progetto “Natale in CircoLo”, un programma che, fino al 22 dicembre, animerà le sei Municipalità cittadine con otto spettacoli itineranti di circo e arte di strada.

Gli eventi previsti

Gli eventi, che si svolgeranno a bordo di uno storico autobus decorato a tema natalizio, vedranno protagonisti l’artista circense Marco Previtera con il suo spettacolo “Stop! Ramingo Solo show” e l’attore Filippo Velardita nei panni di un trampoliere. Le tappe includeranno scuole, piazze e il centro storico, per poi culminare nelle celebrazioni delle “Notti Bianche” organizzate dal Comune.

Traffico agevolato

Sul fronte della mobilità, Amts ha lanciato l’abbonamento speciale “Natale 2024”, pensato per facilitare gli spostamenti durante il periodo festivo. Disponibile al costo di 10 euro, l’abbonamento consente viaggi illimitati su tutta la rete urbana (escluse le linee Alibus e 524S) e l’accesso ai parcheggi scambiatori Due Obelischi e Nesima, grazie al sistema LPR (License Plate Recognition), attivabile tramite l’app Amts Smart Ticketing. L’abbonamento sarà valido dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.

Non mancano inoltre iniziative simboliche come il biglietto commemorativo al costo di 1 euro, valido 90 minuti, e le tradizionali luminarie che da piazza Iolanda a via Etnea, passando per Villa Bellini, accendono la città di luci e colori, accompagnate dagli auguri natalizi firmati Amts.