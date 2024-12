Lavoro Sicilia: nuove offerte di lavoro in Sicilia, diverse le posizioni ricercate. Leroy Merlin ricerca architetti a Trapani, Pandora ricerca addetto/a vendite part-time ad Agrigento, Levi Strauss offre uno stage in sales stylist ad Agira. Di seguito i dettagli delle varia posizioni.

Lavoro Sicilia, Leroy Merlin

A Trapani, Leroy Merlin è alla ricerca di architetti, impegnati nello sviluppo di progetti di ristrutturazione e che offrano un servizio chiavi in mano. Si richiede il possesso dei seguenti requisiti:

iscrizione all’Albo degli Architetti;

2 anni di esperienza;

possesso di Partita IVA;

disponibilità full time.

La figura si occuperà della gestione degli interventi di casa, in maniera tale da ottimizzare i tempi e ristrutturare con la massima qualità. Avrà cura anche della gestione delle pratiche, eventualmente presentando tutta la documentazione e le informazioni necessarie agli uffici di competenza, seguendo tutto il processo.

Il contratto offerto sarà a tempo pieno, con disponibilità a lavorare su turni.

Lavoro Sicilia, Pandora

Presso il c.c. Città dei Templi, a Villaseta, Pandora Jewelry è alla ricerca di un addetto/a vendita.

Si offre un contratto di lavoro a tempo determinato (con relativo inquadramento nel quarto livello CCNL Commercio) e part-time (20 ore settimanali su 5 giorni lavorativi, distribuiti dal lunedì alla domenica, con la possibilità di effettuare straordinari). La retribuzione prevista è di 12.132,33 euro annui, sulla base dell’esperienza pregressa.

Sono previsti vari benefit: buoni pasto da 7 euro, premi e contest mensili, sistema di welfare aziendale (che prevede, ad esempio, voucher matrimonio, nascite, adozioni, lauree, un giorno di ferie extra per il compleanno e molto altro).

La figura ricercata deve avere la capacità di creare una relazione positiva con il cliente, comprendendone bisogni e aspettative, per costruire, insieme, esperienze incredibili. Si richiedono, inoltre, proattività nella ricerca di soluzioni alternative per la risoluzione di problemi e complessità quotidiane, velocità di apprendimento e desiderio di muoversi in un ambiente di lavoro giovane e dinamico.

Lavoro Sicilia, Levi Strauss

Ad Agira, Levi Strauss & Co. offre l’opportunità di svolgere uno stage full-time per la posizione di Sales Stylist, che sia in grado di offrire un livello di assistenza e servizio clienti molto avanzato.

La figura ricercata si occuperà di:

supportare il team di Store Management nel raggiungimento degli obiettivi di vendita individuali e di negozio;

assistere nelle consegne e nell’organizzazione del magazzino;

Si offre, inoltre, l’opportunità di sviluppare le competenze necessarie per crescere professionalmente presso Levi Strauss & Co.