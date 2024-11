Si è concluso il mandato del presidente dell’Azienda municipale trasporti e sosta Giacomo Bellavia. L’ ormai ex amministratore unico di AMTS ha voluto stilare un bilancio riguardante l’operato svolto in questi anni.

AMTS, bilancio chiuso in positivo

“Siamo lieti che tra i primi obiettivi raggiunti ci siano quelli di tipo amministrativo ed economico-patrimoniale. Un’ azienda che lasciamo, insomma, in buona salute“. Con queste parole, Bellavia ha voluto esprimere la sua soddisfazione nell’aver chiuso il bilancio in positivo (3,8 milioni di euro) nel corso del suo operato.

In questi anni, l’attenzione è stata rivolta anche ad alcune sedi di AMTS che sono state sottoposte a ristrutturazioni. Altro passo fondamentale è stato la fusione tra AMT e Sostare e proprio quest’anno è avvenuto il completo risanamento, con l’azzeramento di circa 9 milioni di euro di debiti.

Parco mezzi rinnovato

In questi anni, il parco mezzi ha avuto un sensibile rinnovamento, complice anche la transizione all’elettrico. In tutta la gestione Bellavia, i nuovi bus acquistati ammontano a 158, tutti elettrici. Da citare, inoltre, le 50 auto ibride destinate al servizio di car sharing Amigo.

Parco mezzi rinnovato equivale anche a un potenziamento dei servizi con nuove linee. Su tutte, spicca il nuovo BRT5, con la progettazione del futuro BRT2.

Nuove aree pedonali

Grazie alla sinergia con il comune di Catania, sono state diverse le nuove aree pedonali istituite nel centro storico, con installazione dei varchi elettronici, come quelli in piazza Federico II di Svevia, con linee bus dedicate per parcheggi e aree sosta Zurria, Vaccarini, Borsellino, Porto e R1.