Dopo l’approvazione alla Camera dei deputati, continua l’iter di approvazione della nuova riforma del codice della strada, giunta senza modifiche al Senato. La riforma prevede l’inasprimento delle sanzioni per alcune condotte (ad esempio, lo stato di ebbrezza e di sostanze e l’utilizzo del cellulare) e la limitazione di piste ciclabili e di aree a velocità ridotta (aspetto, questo, che ha suscitato l’opposizione di alcune associazioni, tra cui quella dei ciclisti).

Sospensione patente per uso del cellulare

È stabilito un inasprimento delle sanzioni nel caso di uso del cellulare mentre si è alla guida. Le multe vanno dai 250 euro ai 1000 euro ed è inoltre prevista la sospensione automatica della patente per una settimana, se si hanno almeno 10 punti, per 15 giorni se si hanno meno di 10 punti. I tempi di sospensione sono raddoppiati se l’uso del cellulare è causa di incidenti.

Sanzioni per guida in stato di ebbrezza e sostanze

Nel caso di guida in stato di ebbrezza, è prevista una sanzione amministrativa, compresa tra i 573 e i 2170 euro, unitamente alla sospensione della patente da 3 a 6 mesi, se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 gr per litro; se, invece, il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 gr per litro, è previsto l’arresto fino a 6 mesi e un’ammenda (dagli 800 ai 3200 euro), con sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 gr per litro, è previsto l’arresto da 6 mesi a un anno, con un’ammenda dai 1500 ai 6000 euro e sospensione della patente da 1 a 2 anni.

È prevista la revoca della patente e la confisca del veicolo per i recidivi, ossia coloro che nei 2 anni successivi alla prima sanzione per un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr per litro sono trovati alla guida in stato di ebbrezza.

Per il caso di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, è abolito il requisito dello stato di alterazione, ai fini della configurazione del reato; è sufficiente un risultato positivo al test. In tal caso, è prevista la revoca della patente e la sospensione fino a 3 anni.

La novità dell’alcolock e degli autovelox

Tra le novità della nuova disciplina, è contemplato l’uso dell’alcolock (dispositivo associato al sistema di avviamento dell’auto, capace di registrare il tasso alcolemico del conducente). L’alcolock dovrà essere obbligatoriamente installato a bordo dell’auto di chi è sorpreso con tasso alcolemico superiore a 0,8 gr per litro.

Cambiano anche le modalità di posizionamento degli autovelox. Tra due dispositivi dovranno esserci almeno 3 km di distanza sulle strade extraurbane principali e 1 km su quelle secondarie.

Le restrizioni dei neopatentati

Il divieto di guida di auto con potenza superiore a 105 chilowatt per tonnellata per tutti i mezzi M1 (cioè gli autoveicoli per trasporto persone con massa complessiva entro 3,5 tonnellate) e di 75 kW/t per tutti gli altri autoveicoli si estende fino a 3 anni.

Le novità per i monopattini

I monopattini dovranno essere regolarizzati con targa, casco e assicurazione obbligatori (oltre all’applicazione degli appositi indicatori luminosi). È previsto il divieto di andare al di fuori dei centri urbani.

Abbandono degli animali

È stabilita la sospensione della patente per chi abbandona gli animali, con reclusione fino a 7 anni se è provocato un incidente stradale mortale.