Ancora sangue nelle strade di Catania e provincia. Dopo la tragica notizia della morte del 34enne Bruno Barbagallo ad Aci Sant’Antonio, un altro motociclista ha perso la vita in Tangenziale stamattina. Il giovane si è scontrato contro un furgone con a bordo alcuni operai che era fermo sulla corsia di emergenza della tangenziale di Ovest, in direzione Misterbianco. L’ incidente è avvenuto all’altezza dello svincolo di Gravina di Catania, causando lunghe code alla circolazione e traffico in tilt.

Sul posto, giunte 3 ambulanze e il personale della polizia stradale e di Anas. La vittima è deceduta sul posto, rendendo vani i tentativi di soccorso.

Non è ancora stata resa nota l’identità del giovane motociclista.

In aggiornamento…