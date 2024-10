La nuova manovra economica prevede una spending review che incide anche sul settore scolastico, introducendo una riduzione del turnover del 25%. Dal 2025/2026 l’organico dei docenti sarà ridotto di 5.660 unità, mentre sarà rivisto il sistema di calcolo per definire le dotazioni di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), portando a una riduzione di 2.174 posti. Questi tagli riguardanti il personale docente e ATA potranno essere riorganizzati nell’ambito della gestione triennale degli organici, mantenendo invariato l’impegno finanziario complessivo.

I dati

Le recenti statistiche confermano un costante calo della popolazione scolastica dal 2015-2016, anno in cui si è registrata una diminuzione di circa 20mila studenti, seguita da un ulteriore calo di 75mila studenti nel 2018-2019. Nel 2021-2022 si è assistito a una riduzione record di 100mila studenti, superata lo scorso anno con una diminuzione di 130mila studenti. Attualmente, il numero degli iscritti è di 7.073.587, ma le stime prevedono una riduzione di 1,4 milioni di studenti entro il 2032. La misura è stata accolta con forte opposizione da parte dei sindacati e delle forze politiche di opposizione.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha precisato che, nonostante il contenimento della spesa, sono state stanziate risorse specifiche per il settore scolastico. In particolare, per il rinnovo del contratto collettivo 2022/2024 è stato previsto un aumento del 6%, superiore rispetto al 5,78% inizialmente stabilito. Inoltre, per la prossima tornata contrattuale sono già stati stanziati fondi per incrementi salariali: 1.755 milioni di euro per il 2025, 3.550 milioni per il 2026 e 5.550 milioni a partire dal 2027. Questi fondi garantiranno un aumento delle retribuzioni del personale scolastico del 5,4% a regime, superiore all’inflazione prevista, con anticipi già erogati dal 2025, in attesa della definizione del contratto.

La nota del Ministero

Nella nota, il Ministero specifica infine che la riduzione di 5.660 docenti e 2.174 unità ATA è una misura temporanea di riduzione del turnover che non modificherà in modo permanente l’organico complessivo, anche considerando le future assunzioni nel settore del sostegno. Durante l’iter di approvazione del provvedimento, si potrà chiarire ulteriormente il carattere temporaneo di tale misura.