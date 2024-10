Nell’ambito della sesta edizione del progetto UNICORE (University Corridors for Refugees), l’Università di Catania ha accolto 2 studenti rifugiati.

Il programma UNICORE

Si tratta di un programma che coinvolge più di 40 atenei italiani, coordinato da UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati. Gli atenei italiani, negli ultimi anni, hanno offerto oltre 250 borse di studio a studenti rifugiati. Il progetto ha, inoltre, permesso loro di arrivare in Italia in maniera regolare e sicura per proseguire gli studi.

Il progetto è reso possibile grazie alla collaborazione con partner quali il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Caritas Italiana, Diaconia Valdese, Centro Astalli- JRS Jesuit Refugee Service, Fondazione Finanza Etica, Gandhi Charity, Consorzio Communitas, ed un’ampia rete di partner locali che forniranno agli studenti il supporto necessario per completare gli studi e favorire la loro integrazione nella vita universitaria.

Da dove provengono gli studenti

Gli studenti accolti dall’Università di Catania provengono dal Burundi e dal Sud Sudan e frequenteranno i corsi di laurea magistrale di Data Science (Dipartimento di Economia e Impresa) e Global Politics and Euro-Mediterranean Relations – GLOPEM (Dipartimento di Scienze politiche e sociali).