È ormai tempo di dire addio all’ora legale, che dal 31 marzo 2024 ha allungato le nostre serate con giornate luminose.

Ora solare quando spostare le lancette

Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, scatta il cambio all’ora solare: a partire dalle 3:00 di quella notte, le lancette andranno spostate indietro di un’ora, riportandole a segnare le 2:00. Questo passaggio non solo permetterà di guadagnare un’ora di sonno extra, ma porterà anche a un’alba anticipata al mattino, mentre i pomeriggi saranno caratterizzati da un buio che arriverà prima. Questo cambiamento avviene in un periodo in cui le ore di luce inizieranno a diminuire significativamente fino al solstizio d’inverno, previsto per il 21 dicembre 2024.

Fino a quando rimarrà in vigore l’ora solare

L’ora solare rimarrà in vigore fino all’ultimo fine settimana di marzo 2025. Tra il 29 e il 30 marzo 2025, ci sarà un nuovo passaggio all‘ora legale, in cui le lancette verranno riportate un’ora avanti. Questa pratica è stata introdotta inizialmente per motivi di ottimizzazione energetica e ha fatto il suo debutto in Germania nel 1916. Negli ultimi anni, il tema dell’ora solare è diventato oggetto di dibattito, con l’attenzione concentrata su una possibile abolizione del cambio d’orario, sia per l’ora legale che per l’ora solare.

La divisione tra i Paesi del Nord e quelli del Sud

I Paesi del Nord Europa tendono a preferire il mantenimento dell’ora solare per tutto l’anno, mentre i Paesi del Sud Europa sono più favorevoli all’ora legale. Nel 2018, la Commissione Europea ha persino avviato una consultazione su questa questione, ma finora non si è raggiunto un accordo, e il dibattito è finito per passare in secondo piano. Pertanto, anche per questo anno, non ci saranno cambiamenti: le lancette dovranno essere nuovamente portate indietro di un’ora a ottobre 2024, continuando la tradizione di adattamento stagionale degli orar