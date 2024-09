Concorso INPS per diplomati: l’atteso concorso INPS per diplomati, che doveva essere bandito entro la fine del 2024, è stato ufficialmente posticipato al 2025. Questo concorso rappresenta una delle opportunità più rilevanti per chi possiede un diploma e aspira a lavorare nell’area degli assistenti. Tuttavia, recenti comunicati dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale hanno confermato che il bando non sarà pubblicato entro quest’anno.

Concorso INPS per diplomati: Le ultime novità

Con un comunicato ufficiale del 20 settembre 2024, l’INPS ha annunciato un piano di assunzioni per oltre 2.500 posti, ma il bando specifico per diplomati, inserito nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2024-2026, non è menzionato tra quelli in uscita entro dicembre. Il concorso INPS per assistenti, rivolto a chi possiede il diploma, è stato quindi rimandato al 2025. Secondo quanto riportato dal sindacato Fp Cgil, le assunzioni di diplomati partiranno solo il prossimo anno, nonostante la conferma di un grave fabbisogno di personale all’interno dell’ente.

Perché il concorso INPS per diplomati è così atteso?

L’ultimo concorso INPS per diplomati risale al 2007, e questo nuovo bando avrebbe dovuto coprire 1.896 posti per assistenti, rendendolo uno dei concorsi più attesi degli ultimi anni. L’accesso all’area degli assistenti è particolarmente interessante, poiché richiede soltanto il diploma di scuola superiore, e offre la possibilità di accedere a una carriera stabile all’interno di un ente pubblico di grande rilievo come l’INPS.

La nuova classificazione del personale introdotta dal CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 ha reso questo concorso ancora più attrattivo, prevedendo condizioni di lavoro e di inquadramento migliorate rispetto al passato.

Quando verrà pubblicato il concorso?

Sebbene il bando per diplomati fosse previsto nel 2024, le assunzioni sono state rinviate al 2025 per dare precedenza al reclutamento di altre figure professionali, tra cui ispettori, medici e funzionari, in base alle esigenze istituzionali dell’INPS. Le disposizioni legislative e l’incremento delle responsabilità assegnate all’ente, come quelle previste dal Decreto Disabilità, hanno richiesto una riorganizzazione delle priorità nel reclutamento di nuovo personale.

Come prepararsi al concorso INPS per diplomati 2025

Nonostante il rinvio, è fondamentale iniziare a prepararsi in anticipo. Il concorso prevederà diverse prove, tra cui quiz di cultura generale e competenze specifiche per il ruolo di assistente. Restare aggiornati sulle modalità e i contenuti delle prove, oltre a monitorare le comunicazioni ufficiali dell’INPS, sarà essenziale per affrontare con successo il concorso INPS per diplomati nel 2025.