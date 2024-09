La lettura di testi complessi migliora non solo la comprensione lineare, ma anche la capacità di combinare informazioni da fonti multiple, sempre più importante nell’era digitale. Il ruolo delle famiglie è fondamentale per promuovere questa abitudine.

Lettura di libri lunghi: i vantaggi

L’analisi dei dati raccolti dal PISA rivela una correlazione significativa tra la lettura di libri di oltre 100 pagine e migliori competenze di comprensione del testo.

Miyako Ikeda sottolinea a El Pais “Non dimenticate l’importanza della lettura tradizionale, perché gli studenti che ottengono punteggi elevati nei test sono quelli che leggono testi più lunghi.”

I vantaggi si estendono anche sul piano delle competenze digitali, gli studenti abituati a leggere testi lunghi e complessi dimostrano maggiore abilità nel distinguere fatti da opinioni e nel conciliare informazioni provenienti da fonti diverse, competenze sempre più rilevanti nell’era di internet.

In altri paesi europei, come la spagna. sono stati lanciati programmi per migliorare le competenze di lettura. Con un budget di 40 milioni di euro, l’iniziativa mira a contrastare il calo di 22 punti nel rendimento degli studenti spagnoli tra il 2015 e il 2022, registrato dal rapporto PISA.

Il ruolo delle famiglie

Gli esperti sottolineano l’importanza del contesto familiare nel promuovere la lettura. Uno studio su gemelli finlandesi ha rilevato che circa il 20% delle abilità di lettura è influenzato da fattori ambientali, come vedere i genitori leggere o avere libri a disposizione in casa.

Jaume Centelles, maestro e autore di diverse guide alla lettura, consiglia ai genitori di “negoziare” con i figli, magari scambiando tempo di lettura con tempo per altre attività, permettendo un approccio graduale.

Joan Carle Girbes, famoso editore e autore, suggerisce invece di organizzare il tempo dedicato momenti alla lettura, coinvolgere altri familiari nel promuovere la lettura, visitare biblioteche e librerie e introdurre la letteratura come argomento di discussione e conversazione in famiglia.